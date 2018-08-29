Бодайбинский самогонщик заплатит штраф за продажу алкоголя в тетрапаке из-под молока

Бодайбо, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Бодайбинский самогонщик продал соседу самопальный алкоголь в тетрапаке из-под молока.

Как сообщает пресс-служба Бодайбинского городского суда, местный житель изготовил спиртосодержащую продукцию для личного потребления и хранил у себя дома. 21 мая он продал знакомому самогон с содержанием этилового спирта 39,5% в литровом тетрапакете за 500 рублей.

При рассмотрении дела об административном правонарушении самогонщик виновным себя в совершении административного правонарушения признал в полном объеме, в содеянном искренне раскаялся.

Согласно заключения эксперта, жидкость, изъятая у него содержит этиловый спирт объемной долей 39,5%.

Законодательством РФ не допускается реализация физическими лицами алкогольной продукции. За это предусмотрено административное наказание по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ с назначением административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей и с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По результатам рассмотрения дела суд учел характер совершенного правонарушения, личность виновного, впервые оступившегося, его имущественное положение, и назначил наказание в виде штрафа, с конфискацией изъятой спиртосодержащей жидкости.