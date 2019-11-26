Более 60 предпринимателей, пострадавших от наводнения в Приангарье, подали заявки на субсидии по 1,5 миллиона рублей

Иркутская область, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Заявления на субсидию в размере 1,5 миллиона рублей в первый день приема 25 ноября подали более 60 пострадавших от наводнения предпринимателей Тулуна и Нижнеудинска. Еще 30 человек пришли на первичную консультацию, пишет пресс-служба губернатора со ссылкой на министерство экономического развития региона. Средства выдаются на компенсацию уже понесенных затрат по восстановлению имущества, на субсидирование затрат по восстановлению деятельности предпринимателей. Деньги можно направить на ремонт оборудования, нежилых помещений, зданий, сооружений, внесение платы по договорам аренды нежилых помещений. – Заявителю необходимо не только сделать описательную часть своей компании, но и предоставить финансовый план, маркетинговое сопровождение проекта, документально подтвердить намерение потратить средства в том или ином направлении. Например, если речь идет о покупке оборудования, то в наличии должен быть договор поставки с поставщиком, счет, счет-фактура. Кроме того, предприниматель, претендующий на субсидию, должен взять на себя обязательства по налоговым отчислениям, созданию новых рабочих мест и непрерывному ведению деятельности по месту создания предприятия в течение двух лет. А это значит, что в течение этих двух лет бизнесмен обязан будет отчитываться перед государством по всем принятым на себя обязательствам, – отметила начальник управления развития предпринимательства министерства Татьяна Макарычева. Как рассказала заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова, общий объем финансирования на эти цели составляет 500,5 миллиона рублей. Из них 500 миллионов – средства федерального бюджета. Максимальный размер субсидии в отношении одного СМСП составляет 1,5 миллиона рублей, но не более 99,9% затрат. Первый прием заявок на субсидию прошел с 4 октября по 7 ноября, документы подали 215 предпринимателей. – Учитывая, что такую заявку в соответствии со всеми требованиями подготовить довольно непросто, представители министерства экономического развития Иркутской области выезжали в зоны затопления и помогали предпринимателям составить заявление и собрать пакет документов. Второй сбор заявок продлится в Тулуне и Нижнеудинске до 29 ноября. У бизнесменов есть возможность консультироваться со специалистами и дорабатывать свои документы, – отмечают в ведомстве. В Тулуне за субсидией должны обратиться еще около 100 бизнесменов. Они уже подали заявки, но есть необходимость внести коррективы в пакет документов. Еще 50 потенциальных получателей поддержки ожидают в Нижнеудинске. Сотрудники министерства экономического развития Иркутской области и представители институтов развития бизнеса будут вести прием до 29 ноября включительно. В Тулуне получить консультацию можно по адресу: улица Ленина, 83, второй этаж, в Нижнеудинске по адресу: улица Ленина, 40, кабинет №1. Как помочь пострадавшим от паводков в Иркутской области – на сайте Телеинформа.

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