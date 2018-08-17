Больше тысячи пилотов в Иркутской области получают доплату к пенсии

Иркутская область, 19.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 1 тысяча 226 бывших членов летных экипажей получают профессиональную доплату к пенсии. Средний размер таких доплат составляет 13 тысяч 495 рублей, сообщает пресс-служба регионального ОПФР.

Правом на профессиональную доплату к пенсии пользуются члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, включая пилотов, штурманов, бортовых инженеров и механиков.

Доплаты устанавливаются в индивидуальном для каждого получателя размере с учетом его среднемесячного заработка и продолжительности стажа на соответствующих видах работ.

Отделение ПФР по Иркутской области ежегодно принимает 52 новых заявления о назначении доплаты к пенсии работникам гражданской авиации.