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30.09.2018

Брачная аферистка из Иркутска «разводила» краснодарских женихов

Иркутск, 30.09.15 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутске брачная аферистка облапошила двух «женихов» из Краснодарского края.

Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска, в мае 2017 года мошенница, зарегистрировавшись на одном из сайтов знакомств, начала переписку с жителем Краснодарского края. При этом она сообщила, что якобы проживает в Улан-Удэ, имеет маленького ребенка и находится в тяжелом материальном положении.

Позже она написала новому знакомому, что у нее имеется задолженность по оплате за электроэнергию в сумме 1200 рублей и ей нечем её погасить. Мужчина вызвался помочь даме и перевел ей соответствующую сумму. В ходе дальнейшей переписки аферистка жаловалась на отсутствие денег на продукты для своего несуществующего ребенка. Краснодарский джентльмен вновь перевел ей деньги – на этот раз 2500 рублей. Затем мошенница таким же образом получила 800 рублей – якобы на оплату детского сада.

Затем мужчина предложил «невесте» переехать к нему в Краснодарский край. Женщина написала, что согласна на его предложение и ей необходимы деньги на билет. «Жених» перевел ей шесть тысяч рублей. После этого аферистка прекратила переписку и заблокировала мужчине доступ к своей анкете на сайте знакомств.

Злоумышленнице удалось по аналогичной схеме обмануть ещё одного доверчивого жителя Краснодарского края, выманив у мужчины 10 тысяч 800 рублей.

За совершенные мошенничества суд назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок триста двадцать часов.

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