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Деньги
16.12.2018

Братчанин заплатит полмиллиона рублей за попытку дать взятку начальнику антикоррупционного отдела полиции

Братск, 16.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Братчанин пытался откупиться деньгами от исполняющего обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД «Братское».

Как сообщает пресс-служба Братского городского суда, 20 июня 2018 года он лично передал должностному лицу прямо в отделе взятку в 100 тысяч рублей. Предприниматель надеялся, что за эти деньги полицейский вернет ему алкогольную продукцию, изъятую в ходе проверки по сообщению о преступлении, внесет ложные сведения в протокол осмотра места происшествия, а также согласится не привлекать его к ответственности в случае выявления нарушений в сфере экономической деятельности.

Исполняющий обязанности начальника отдела отказался принять взятку и сообщил начальнику МУ МВД России «Братское» о сделанном ему предложении.

Бизнесмен вину по предъявленному обвинению признал полностью. Суд вынес обвинительный приговор и назначил осужденному наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес признание осужденным вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие семьи, состояние здоровья.

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