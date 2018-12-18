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19.12.2018

Братчанка оплатила мошеннику покупку в украинском магазине

Братск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Братчанка вместо получения компенсации оплатила мошеннику покупку в зарубежном магазине.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в отдел полиции №1 МУ МВД России «Братское» обратилась 57-летняя пенсионерка. Женщина рассказала оперативникам, что на днях лишилась почти 32 тысяч рублей, которые обманным путём были похищены с её банковского счёта.

При опросе потерпевшей выяснилось, что несколько лет назад она решила заработать игрой на бирже. Потратив 70 тысяч на ставках и ничего не заработав, братчанка так и забыла бы о своём неудачном опыте. Но пару дней назад ей позвонил неизвестный и предложил получить компенсацию в размере ранее вложенных средств. Успокоив, что никаких личных данных посторонним людям ей сообщать не нужно, а лишь самостоятельно провести несколько операций на собственном компьютере, мужчина вошёл в доверие к будущей жертве. По его указанию братчанка установила некую компьютерную программу, куда ввела данные своей карты и пароль, пришедший в СМС. Результатом такой неосмотрительности стало списание денег в счёт оплаты покупки в интернет-магазине Киева.

В ходе предварительной проверки полицией установлено, что злоумышленник воспользовался сим-картой мобильного оператора Москвы.

По этому факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ – кража, совершённая в крупном размере, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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