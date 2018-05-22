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23.05.2018

Братчанке дали условный срок за мошенничество с маткапиталом

Братск, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Братский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве с материнским капиталом. Она получила более 450 тысяч рублей улучшение условий жилья, при этом оформив мнимую покупку дома, фактически непригодного для проживания.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в период с ноября 2016 года по 14 февраля 2017 года для получения средств маткапитала братчанка представила фиктивный договор целевого ипотечного займа, нотариальное обязательство о выделении долей своим детям, свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости, приобретенный ею по мнимому договору купли-продажи.

Свою вину она признала, с исковыми требованиями прокурора согласилась. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца условно с испытательным сроком в 2 года 3 месяца. Гражданский иск в пользу управления братского отделения ПФР о взыскании суммы причиненного ущерба удовлетворен в полном объеме.

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