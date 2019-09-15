ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Деньги
16.09.2019

Бухгалтер Сибирского колледжа транспорта и строительства в Иркутске присвоила себе 1,4 миллиона рублей

Иркутск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Бухгалтер Сибирского колледжа транспорта и строительства в Иркутске присвоила себе 1,4 миллиона рублей. За свое преступление женщина получила два года условно. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что бухгалтер из-за просроченных долговых обязательств перед банками с января 2018 по июнь 2019 года 3-4 раза в неделю присваивала часть оприходованных денег в сумме от 20 до 40 тысяч рублей. Их отсутствие женщина восполняла поступившими в кассу средствами последующего дня. В результате ее преступных действий «Иркутскому государственному университету путей сообщения» причинен ущерб на сумму 1 миллион 423 тысячи рублей.

– Органы предварительного следствия квалифицировали действия обвиняемой по части 4 статьи 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере. В ходе заседания подсудимая вину признала полностью. Суд с учетом мнения гособвинителя и смягчающих обстоятельств назначил женщине наказание – два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, – сообщает ведомство.

Кроме того, судом удовлетворено исковое заявление представителя потерпевшего к осужденной о возмещении суммы ущерба.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Деньги»:
Сбербанк: определен первый бонусный миллионер в акции «Спасибомания-3: Гипербросок»16.09.2019
Москва, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» рассказывает – как получить миллион бонусов и объявляет о продлении геймификационной активности «Спасибомания-3: Гипербросок». Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Бухгалтер Сибирского колледжа транспорта и строительства в Иркутске присвоила себе 1,4 миллиона рублей16.09.2019
Иркутск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Бухгалтер Сибирского колледжа транспорта и строительства в Иркутске присвоила себе 1,4 миллиона рублей. За свое преступление женщина получила два года условно. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Администрация Иркутска проконсультирует потенциальных заявителей конкурса «Миллион на добрые дела»16.09.2019
2019-09-16-03-57-55
Иркутск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска проконсультирует потенциальных заявителей конкурса «Миллион на добрые дела». Получить информацию можно будет 17 и 24 сентября в 17:00 по адресу: улица Марата, 14, кабинет 401. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Сколько в Иркутской области зарабатывает музыкальный руководитель? Обзор зарплатных предложений13.09.2019
2019-09-13-09-15-36
Иркутск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». На этот раз в традиционном обзоре Телеинформа - зарплаты и вакансии для музыкального руководителя в Иркутской области. В общей сложности на сайтах superjob.ru и rabota.yandex нашлось около полусотни предложений для этих специалистов.
Иркутскстат: в августе в Приангарье заметно подорожали авиаперелеты, а сезонные овощи подешевели13.09.2019
2019-09-13-09-02-53
Иркутская область, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги по Иркутской области в августе по сравнению с июлем составил 100,3%, в том числе на продукты питания – 99,5%, алкогольные напитки – 100,4, непродовольственные товары – 100,3%, сообщает Иркутскстат.
Рассмотрены поправки в закон о доплате к пенсии работникам противопожарной службы Иркутской области13.09.2019
Иркутская область, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Рекомендованы к принятию изменения в закон о доплате к пенсии работникам противопожарной службы Иркутской области, которыми предлагается учитывать не непрерывный, а общий стаж службы – он должен быть более 15 лет.
Иркутянка отсудила сто тысяч рублей за смерть её отца от «Боярышника»12.09.2019
Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Иркутска взыскала с продавца и хозяйки торгового павильона, где продавали лосьон «Боярышник» с метиловым спиртом, сто тысяч рублей за смерть её отца. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.
Прожиточный минимум пенсионера в Иркутской области на 2020 год предлагают довести до 9497 рублей12.09.2019
Иркутская область, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области прожиточный минимум пенсионера на 2020 год предлагается установить в размере 9497 рублей. Об этом на заседании комитета по здравоохранению и соцзащите ЗС региона 11 сентября сообщила министр труда и занятости Приангарья Наталья Воронцова.
В Иркутской области многодетным семьям, потерявшим в паводке жильё, выплатят по миллиону рублей12.09.2019
Иркутская область, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - По одному миллиону рублей в качестве дополнительной меры соцподдержки планируют выплатить многодетным семьям Иркутской области, утратившим жильё в результате наводнения. Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщает пресс-служба главы региона.
Аналитики: каждый второй иркутянин не прочь поработать «вчёрную»12.09.2019
2019-09-12-05-38-49
Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске каждый второй житель не будет отказываться от работы с «чёрной» зарплатой. Это выяснили аналитики сервиса SuperJob.
В Сбербанке заявили о реструктуризации кредитов жителей затопленных территорий Иркутской области11.09.2019
2019-09-11-07-45-23
Иркутская область, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк реструктуризировал 535 кредитов на сумму более 163 миллионов рублей, взятых жителями из пострадавших от наводнения районов Иркутской области. Об этом со ссылкой на председателя правления Сбербанка России Германа Грефа сообщает пресс-служба Кремля.
В первой половине 2019 года жилнадзор Приангарья вернул собственникам более 14,5 миллионов рублей незаконных платежей10.09.2019
-2019-145-
Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Служба государственного жилищного надзора Иркутской области за первое полугодие 2019 года помогла вернуть собственникам, проживающим в многоквартирных домах, незаконно начисленные платежи за жилье и коммунальные услуги в размере 14,5 миллионов рублей.
В Совфеде оценили возможность увеличения детских пособий в 2020 году10.09.2019
Москва, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил информацию о том, что размер пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка в 2020 году вырастет до 12 тысяч рублей.
Ангарчанин выплатил алименты, чтобы продать квартиру09.09.2019
2019-09-09-08-45-15
Ангарск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске злостный алиментщик расплатился с долгами, чтобы продать квартиру.
Уголовный штраф за незаконное хранение наркотиков взыскали судебные приставы в Тайшете07.09.2019
Тайшет, 7.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Судебные приставы Тайшетского районного отдела взыскали уголовный штраф за незаконное хранение наркотиков.
Сколько в Иркутской области зарабатывает менеджер по персоналу? Обзор зарплатных предложений06.09.2019
2019-09-06-06-51-24
Иркутск, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». На этот раз редакция решила рассказать о вакансиях и заработках для менеджера по персоналу в Иркутской области. В общей сложности на сайтах superjob.ru и rabota.yandex нашлось больше 150 предложений для этих специалистов.
Выплаты по 50 и 100 тысяч рублей на 5 сентября получили более 23 тысяч пострадавших от наводнения в Приангарье06.09.2019
-50-100-5-23-
Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области выплаты по 50 и 100 тысяч рублей за частично и полностью утраченное имущество первой необходимости по состоянию на 5 сентября получили 6 и 17 тысяч жертв наводнения соответственно. Всего финансовую помощь оказали 23 тысячам 1 человеку, сообщает пресс-служба губернатора.
Больше 30 иркутян купили несуществующие путёвки, оставшись без денег и отпуска05.09.2019
-30-
Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 28-летней бизнес-леди грозит до шести лет заключения за присвоение денег клиентов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Жительница Усть-Илимска отдала мошенникам больше миллиона рублей, чтобы получить компенсацию за лекарства05.09.2019
2019-09-04-10-47-58
Усть-Илимск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Усть-Илимска отдала мошенникам больше миллиона рублей, чтобы получить компенсацию за лекарства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Правительство Иркутской области расскажет предпринимателям о мерах господдержки и поможет начать свой бизнес04.09.2019
2019-09-04-03-28-08
Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство РФ запускает масштабную информационную и образовательную кампанию по популяризации предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе рабочего визита в Калининград.
В ПФР решили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии04.09.2019
Москва, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Пенсионном фонде России заговорили о возможности пересмотра расчета пороговой суммы, которая определяет, единовременную или накопительную пенсию будет получать гражданин, сообщают argumenti.ru.
Единовременную выплату получили семьи из зоны затопления в Приангарье, воспитывающие детей-инвалидов03.09.2019
Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, проживающие в пострадавших от наводнения территориях Иркутской области, получили единовременную денежную выплату. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на главу Минсоца региона Владимира Родионова.
HeadHunter: одной из самых дорогих вакансий месяца в Сибири стала должность механика-золотодобытчика в Иркутске03.09.2019
headhunter-
Иркутск, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Второе место по Сибири в ТОП-10 рейтинга самых дорогих вакансий августа заняло предложение из Иркутска для механика золотоизвлекательной фабрики, которому предлагают зарплату от 270 тысяч рублей. Этому специалисту предстоит работать за рубежом на золотобывающей фабрике, сообщает пресс-служба HeadHunter.
СМИ: Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помочь пострадавшим от паводка жителям Приангарья02.09.2019
Иркутская область, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание откликнуться на просьбы жителей пострадавших от паводков районов Иркутской области по реструктуризации долгов.
Остаток восьмимиллионного долга иркутянин выплатил под угрозой ареста авто02.09.2019
Иркутск, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Остаток восьмимиллионного долга иркутянин выплатил под угрозой ареста своего автомобиля.
Экс-зампредседателя Иркутского областного суда отправится под суд за взятки02.09.2019
2019-09-02-03-32-15
Иркутск, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель генпрокурора РФ Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя Иркутского областного суда.
Сколько в Иркутской области зарабатывает логопед? Обзор зарплатных предложений31.08.2019
2019-08-31-09-20-35
Иркутск, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». О зарплате и вакансиях для логопеда в Иркутской области - в очередном обзоре Телеинформа. Для этого на сайтах superjob.ru и rabota.yandex.ru понадобилось проанализировать около трех десятков вакансий.
Сергей Сокол предложил выделить дополнительное финансирование муниципалитетам30.08.2019
Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол направил губернатору региона Сергею Левченко обращение о необходимости корректировки областного бюджета в сентябре 2019 года.
Иркутянка лишилась сбережений из-за попытки оформить кредит через интернет30.08.2019
2019-08-30-04-36-41
Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка лишилась сбережений из-за попытки оформить кредит через интернет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
СМИ: Дмитрий Медведев заявил, что на поддержку бизнеса, пострадавшего от наводнения в Приангарье, выделят 800 миллионов рублей30.08.2019
Москва, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство РФ выделит около 800 миллионов рублей для поддержки предпринимателей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Такое заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом пишет rosbalt.ru со ссылкой на пресс-службу правительства.
Продавец мебели в Аларском районе погашала кредит в банке за счет покупателей29.08.2019
Аларский район, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Продавщица магазина мебели в Аларском районе незаконно присвоила 485 тысяч рублей – она два месяца давала покупателям реквизиты своего личного счета для перевода денег в счет погашения кредита.
Аналитики: средний доход жителей Иркутской области составляет менее 24,5 тысячи рублей в месяц29.08.2019
-245-
Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Среднедушевой денежный доход жителей Приангарья в первой половине 2019 года, по предварительным данным, составил 24 тысячи 449 рублей в месяц.
Сбербанк предложил клиентам новые условия ипотечного страхования имущества28.08.2019
Москва, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - СК «Сбербанк страхование» (дочерняя компания Сбербанка) предложила клиентам, приобретающим недвижимость в ипотеку, комплексную программу страхования.
В Сбербанке проанализировали, как меняется жизнь россиян после рождения детей28.08.2019
Москва, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк в проекте «СберДанные» (инициатива по обработке и анализу больших данных) проанализировал особенности финансового поведения родителей в зависимости от возраста детей.
Первые займы пострадавшим от наводнения бизнесменам Приангарья выдадут до конца августа28.08.2019
Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд микрокредитования Иркутской области начинает выдавать льготные кредиты пострадавшим от наводнения предпринимателям. До конца августа будут выданы первые займы, сообщает пресс-служба губернатора.
Читать все новости раздела «Деньги»
Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске