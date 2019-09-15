Иркутск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Бухгалтер Сибирского колледжа транспорта и строительства в Иркутске присвоила себе 1,4 миллиона рублей. За свое преступление женщина получила два года условно. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что бухгалтер из-за просроченных долговых обязательств перед банками с января 2018 по июнь 2019 года 3-4 раза в неделю присваивала часть оприходованных денег в сумме от 20 до 40 тысяч рублей. Их отсутствие женщина восполняла поступившими в кассу средствами последующего дня. В результате ее преступных действий «Иркутскому государственному университету путей сообщения» причинен ущерб на сумму 1 миллион 423 тысячи рублей.

– Органы предварительного следствия квалифицировали действия обвиняемой по части 4 статьи 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере. В ходе заседания подсудимая вину признала полностью. Суд с учетом мнения гособвинителя и смягчающих обстоятельств назначил женщине наказание – два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, – сообщает ведомство.

Кроме того, судом удовлетворено исковое заявление представителя потерпевшего к осужденной о возмещении суммы ущерба.