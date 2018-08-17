Частные кредиты и другие новости финансовой сферы

Российская Федерация, Интернет, 19.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты Международной конфедерации обществ потребителей выступили в роли тайных покупателей и посетили около 20 микрофинансовых организаций в столице РФ и регионах. Там они пытались получить займ до 15 тысяч рублей, а также провели исследование интернет-площадок данных финансовых структур. Специалисты выяснили, что МФО сегодня имеют готовность выдавать деньги и гражданам "в кредитах", и безработным лицам. Многие организации не требуют от заемщиков практически никаких документов, спрашивают только паспорт. В том числе микроструктуры не интересуются документами, подтверждающими доход обратившихся. Кстати, в Интернете работают ресурсы, с помощью которых можно в оперативном режиме получить займ онлайн. Например, если этот вопрос актуален, можно заглянуть сюда: lime-zaim.ru. Данный сервис имеет много положительных сторон, среди них: минус 50% по ставке на заем, продление займа на двухнедельный срок, если нет возможности сделать погашение вовремя, возможность повторного оформления займа до 100 тысяч рублей на 5 месяцев. Имеются здесь и другие программы лояльности. В отзывах клиентов в положительном ключе отмечается минимальный пакет документов и оперативное согласование. *** Согласно одному из исследований, пользователи, которые оформляют заем через мобильное приложение, чаще получают одобрение. Сравнивая первое полугодие текущего и ушедшего годов, специалисты отметили увеличение доли заявок на займ посредством мобильного приложения на почти на 45%. В текущем году уровень одобрения заявок, которые были получены через мобильное приложение, был почти на 9% выше поступивших обращений через сайт. *** Более жесткие условия к банкоматам на территории РФ выдвигает система платежей Visa. Все банкоматы, новые или которые будут обновляться после апреля 20-ого года, должны будут принимать бесконтактные устройства и карты. Развитие платежей без контакта - часть нового проекта международной платежной системы. *** Одна из крупных банковских структур провела процесс роботизации некоторых рутинных операций. В планах сэкономить после этого нововведения до 85 миллионов рублей в год. Финансовый эффект будет обеспечен здесь двумя параметрами. Это снижение количества ошибок и увеличение производительности. Программные роботы выполняют работу в соответствии с определенным алгоритмом. Они работают с разными системами банка так же, как и операторы-люди. Только первые могут осуществлять процесс в круглосуточном режиме и без ошибок. ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.