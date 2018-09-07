Челябинец пытался подкупить братских полицейских

Братск, 8.09.18 (ИА "Телеинформ"), - Житель Челябинской области пытался подкупить братских полицейских.

Как сообщает пресс-служба ВСЛУ МВД на транспорте, сотрудники Братского ЛО МВД России на транспорте при сопровождении пассажирского поезда, установили жителя Челябинской области, совершившего административное правонарушение. Во избежание ответственности за него мужчина попытался подкупить полицейских, предложив взятку в размере трех тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 УК РФ – мелкое взяточничество, которое наказывается лишением свободы на срок до одного года.