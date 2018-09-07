ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Деньги
08.09.2018

Челябинец пытался подкупить братских полицейских

Братск, 8.09.18 (ИА "Телеинформ"), - Житель Челябинской области пытался подкупить братских полицейских.

Как сообщает пресс-служба ВСЛУ МВД на транспорте, сотрудники Братского ЛО МВД России на транспорте при сопровождении пассажирского поезда, установили жителя Челябинской области, совершившего административное правонарушение. Во избежание ответственности за него мужчина попытался подкупить полицейских, предложив взятку в размере трех тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 УК РФ – мелкое взяточничество, которое наказывается лишением свободы на срок до одного года.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске