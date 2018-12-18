|Деньги
|19.12.2018
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Деньги, потраченные на лекарственные пустышки, можно вернуть через суд
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Москва, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Ещё одна победа потребителя по защите своих прав состоялась недавно в Верховном суде РФ. Гражданину удалось отсудить у недобросовестных продавцов деньги за бесполезные лекарства и прибор, которые он купил у коммивояжера.
Как сообщают «
Теперь наученный горьким опытом пожилой человек никогда не будет покупать БАДы и лекарства, а также якобы медицинские приборы у коммерсантов, которые бродят по подъездам, выискивая своих жертв и запугивая страшными диагнозами, которые ставят тоже в коммерческих клиниках сомнительного профиля. Специалисты советуют никогда не принимать лекарства без назначения врача, не заниматься самолечением и обращаться только в медицинские учреждения, обладающие государственными лицензиями установленного образца.
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