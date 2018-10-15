Законопроект о выплатах за отсутствие мест в детсадах в Иркутской области отправили на доработку

Иркутская область, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Комитет по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области на заседании 15 октября отклонил проект закона о ежемесячной денежной выплате семьям, ребёнок которых не ходит в детский сад и ясли из-за отсутствия мест. Предполагалось, что сумма должна быть соразмерна величине прожиточного минимума для работающего населения.

По мнению депутатов, документ не содержит такого критерия как нуждаемость и адресность. При этом на его реализацию необходимо будет 3 млрд рублей. Кроме того, законопроект пересекается с другими региональными законами. Поэтому народные избранники рекомендовали авторам документа отозвать его и доработать.

Соавтор законопроекта, представитель «Справедливой России» Павел Деранжулин в ответ на требование о нуждаемости и адресности заявил депутатам, что этого не было предусмотрено специально, и этот вопрос народные избранники сами могут решить в ходе дальнейшей работы над документом.

Полномочный представитель губернатора в ЗС Роман Буянов подчеркнул, что «скидывать» этот вопрос на депутатов – неправильно.

– У одной семьи доход 200 тысяч, а у другой – 15 тысяч. Разве это справедливо? – добавил он.

Депутат Заксобрания, глава реготделения «Справедливой России» Лариса Егорова напомнила парламентариям, что в первый раз документ внесли на рассмотрение комитета еще в феврале этого года. Однако в связи с его многочисленными недостатками, проект закона отправили на доработку. Затем уже в уточненном варианте его вновь представили парламентариям.

– Мы уже отзывали его. Юристы Законодательного собрания нам помогали его дорабатывать. Я не вижу смысла отзывать проект закона, потому что все начнется по новой, – заявила Лариса Егорова.

Несмотря на это комитет не поддержал законопроект.