ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Деньги
15.10.2018

Законопроект о выплатах за отсутствие мест в детсадах в Иркутской области отправили на доработку

Иркутская область, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Комитет по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области на заседании 15 октября отклонил проект закона о ежемесячной денежной выплате семьям, ребёнок которых не ходит в детский сад и ясли из-за отсутствия мест. Предполагалось, что сумма должна быть соразмерна величине прожиточного минимума для работающего населения.

По мнению депутатов, документ не содержит такого критерия как нуждаемость и адресность. При этом на его реализацию необходимо будет 3 млрд рублей. Кроме того, законопроект пересекается с другими региональными законами. Поэтому народные избранники рекомендовали авторам документа отозвать его и доработать.

Соавтор законопроекта, представитель «Справедливой России» Павел Деранжулин в ответ на требование о нуждаемости и адресности заявил депутатам, что этого не было предусмотрено специально, и этот вопрос народные избранники сами могут решить в ходе дальнейшей работы над документом.

Полномочный представитель губернатора в ЗС Роман Буянов подчеркнул, что «скидывать» этот вопрос на депутатов – неправильно.

– У одной семьи доход 200 тысяч, а у другой – 15 тысяч. Разве это справедливо? – добавил он.

Депутат Заксобрания, глава реготделения «Справедливой России» Лариса Егорова напомнила парламентариям, что в первый раз документ внесли на рассмотрение комитета еще в феврале этого года. Однако в связи с его многочисленными недостатками, проект закона отправили на доработку. Затем уже в уточненном варианте его вновь представили парламентариям.

– Мы уже отзывали его. Юристы Законодательного собрания нам помогали его дорабатывать. Я не вижу смысла отзывать проект закона, потому что все начнется по новой, – заявила Лариса Егорова.

Несмотря на это комитет не поддержал законопроект.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске