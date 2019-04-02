ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Сегодня
Деньги
03.04.2019

Депутаты ЗС Иркутской области отчитались о доходах за 2018 год

Иркутская область, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области представили сведения о своих доходах за 2018 год.

Как сообщила 3 апреля на заседании комиссии по регламенту, мандатам и депутатской этике областного парламента ее председатель Лариса Егорова, сведения о доходах и имуществе депутаты должны были представить в ЗС до 1 апреля. Все они уложились в этот срок.

На заседание комиссии список доходов депутатов был представлен лишь в одном экземпляре, поскольку его объем составляет почти 50 страниц. Это устроило всех ее членов, кроме Антона Романова, заявившего, что «бумага стоит дешево, а ошибки – дорого». Но Лариса Егорова напомнила коллеге, что в течение одного-двух дней вся эта информация будет опубликована на сайте областного парламента и с ней смогут ознакомиться все желающие. В свою очередь депутаты еще в течение месяца будут иметь право внести в обнародованные данные корректировки.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске