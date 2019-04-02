Депутаты ЗС Иркутской области отчитались о доходах за 2018 год

Иркутская область, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области представили сведения о своих доходах за 2018 год.

Как сообщила 3 апреля на заседании комиссии по регламенту, мандатам и депутатской этике областного парламента ее председатель Лариса Егорова, сведения о доходах и имуществе депутаты должны были представить в ЗС до 1 апреля. Все они уложились в этот срок.

На заседание комиссии список доходов депутатов был представлен лишь в одном экземпляре, поскольку его объем составляет почти 50 страниц. Это устроило всех ее членов, кроме Антона Романова, заявившего, что «бумага стоит дешево, а ошибки – дорого». Но Лариса Егорова напомнила коллеге, что в течение одного-двух дней вся эта информация будет опубликована на сайте областного парламента и с ней смогут ознакомиться все желающие. В свою очередь депутаты еще в течение месяца будут иметь право внести в обнародованные данные корректировки.