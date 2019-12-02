Держатели карт Сбербанка получат 10% бонусами «Спасибо» за покупку авиабилетов

Москва, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк сообщает о старте акции «Повышенные бонусы «Спасибо» для карт MasterCard Platinum/Mastercard World Black Edition/World Mastercard Black Edition Премьер/World Elite Mastercard», которая будет проходить в течение пяти недель, с 25 ноября по 31 декабря.

Как сообщает пресс-служба банка, чтобы воспользоваться акцией, нужно быть участником программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» и оплатить покупку авиабилетов на сумму не менее 20 тысяч рублей картой Mastercard Сбербанка.

После оплаты покупки участнику вернутся бонусы «Спасибо» в размере 10% от суммы чека.

– Планируя свое путешествие, мы всегда подбираем выгодные предложения. Сейчас самое время запланировать свою будущую поездку, так как до конца 2019 года наши клиенты-держатели карт Mastercard категории Platinum и выше, получат 10% от цены авиабилетов бонусами «Спасибо», – комментирует директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Дмитрий Малых.