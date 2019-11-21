Держатели карт Сбербанка смогут получить до 100% бонусов «Спасибо» от суммы чека на любых АЗС России

Москва, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк сообщает о старте акции «Заправляйся на все 100 с картой Mastercard», которая будет проходить в течение семи недель, с 14 ноября по 31 декабря 2019 года.

Для того чтобы принять участие в акции, клиенту необходимо быть участником программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» и оплачивать картой Mastercard Сбербанка покупки на автозаправках в период акции.

Как сообщает пресс-служба банка, любая покупка на АЗС может стать счастливой – тогда за нее участнику будет начислено от 5 до 100% суммы чека на бонусный счет. Это может быть покупка топлива или сопутствующих товаров на любых автозаправочных станциях по всей территории РФ. Чем чаще участник будет совершать покупки, тем выше шансы получить бонусы «Спасибо».

Дополнительно у клиентов есть шанс получить специальное предложение в виде скидки от партнеров программы «Спасибо от Сбербанка». Для этого также достаточно совершать покупки по карте Mastercard на АЗС в период проведения акции.

– Наша предновогодняя акция дает каждому возможность получить повышенные бонусы вплоть до 100% от суммы чека. Помимо бонусов, также можно получить промокод на скидку от партнеров программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», – говорит директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Дмитрий Малых.

– Категория трат на АЗС – одна из самых популярных среди всех участников программы лояльности, число которых на сегодняшний день уже превысило 42 млн человек. А теперь, благодаря акции, любая покупка может стать счастливой – и тогда клиент получит существенно больше бонусов «Спасибо», – комментирует генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.

Подробности – на сайте « Спасибо от Сбербанка ».