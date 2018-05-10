Детсад в Боханском районе заплатит штраф за травму воспитанницы

Боханский район, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Суд взыскал с Тихоновского детского сада в Боханском районе 50 тысяч рублей за то, что пятилетняя воспитанница учреждения получила травму во время пребывания в нём. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде было установлено, что девочка во время игры столкнулась с другим ребёнком, упала и получила закрытый перелом правой ключицы.

– При этом воспитатель, хотя и присутствовала в группе, непосредственно действий, направленных на присмотр за детьми, не осуществляла. Руководство учреждения не оказало ребёнку первой медицинской помощи, не доставило девочку в больницу и не вызвало «скорую», – рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, отмечают в ведомстве.