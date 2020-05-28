Детский омбудсмен заявила о необходимости распространить выплаты по 10 тысяч рублей на детей 16-17 лет

Интернет, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Детский омбудсмен Анна Кузнецова уверена, что выплаты от государства в 10 тысяч рублей должны получить семьи на детей в возрасте 16-17 лет. С запросами по поводу выплат на 16 и 17-летних подростков к ней обратились россияне, сообщают argumenti.ru .

По словам Анны Кузнецовой, в правительство уже направлено такое предложение.

Ранее объявлены денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от трёх до 15 лет. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что целесообразно распространить выплату на детей 16 и 17 лет. По ее словам, большинство подростков в этом возрасте находятся на попечении родителей.

Заявления на выплаты по 10 тысяч на детей в возрасте от 3 до 16 лет уже принимают. Выплаты будут произведены с 1 июня до 1 октября на каждого ребенка.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 мая подписал распоряжение правительства о выделении средств на выплаты семьям с детьми.