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02.04.2019

Директору ангарской турфирмы дали условный срок

Ангарск, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Директор ангарской фирмы ООО «Натали Тур» признана виновной в хищении средств клиентов.

Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, он рассмотрел дело в отношении женщины, обвиняемой в совершении 13 преступлений.

В ходе расследования ущерб, причиненный клиентам на сумму около двух миллионов рублей, был возмещен ею полностью. На суде 65-летняя женщина вину признала, в содеянном раскаялась. По ходатайству подсудимой уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

Приговором суда по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ей назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Напомним, 65-летняя директор организации в течение 20 лет представляла своим клиентам путевки для заграничного отдыха и никогда не привлекала внимание к себе со стороны правоохранительных органов. Однако в 2018 году за помощью в полицию обратились 14 человек с просьбой вернуть им ранее переданные фирме свои сбережения и привлечь виновных к уголовной ответственности.

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