Дмитрий Бердников вручил именные стипендии мэра в области науки и техники

Иркутск, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Иркутска Дмитрий Бердников вручил стипендии мэра в области науки и техники для нужд городского хозяйства.

Конкурс на соискание именной премии проходит в областном центре в третий раз, сообщает пресс-служба мэрии.

– Поддержка молодых ученых – одно из важных направлений нашей работы. При этом особое внимание уделяем практическому применению научных разработок. Важно, чтобы инновации работали на благо Иркутска и его жителей, – отметил глава города. – Проектов поступило много. Все они разные, интересные. Есть работы, посвященные технологиям по озеленению территории, разработки по оптимизации маршрутной сети общественного транспорта. Кто-то обратился к теме использования экологически чистого топлива. Каждый из этих проектов может найти достойное применение в сфере городского хозяйства.

В 2019 году для участия на конкурс были поданы заявки из трех высших учебных заведений (Иркутский государственный университет, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутский государственный университет путей сообщения) и трех учреждений науки (Институт динамики систем и теории управления имени Матросова СО РАН, Институт систем энергетики имени Мелентьева СО РАН, Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН).

Победителями стали авторы 25 научно-исследовательских работ, имеющих практическое значение для благоустройства и безопасности городской среды, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительной политики, муниципального транспорта, потребительского рынка, культуры, молодежной политики и спорта.

Единовременная социальная поддержка в сумме 20 000, 25 000, 30 000 рублей предоставляется в рамках реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013-2021 годы».