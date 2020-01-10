Дополнительные меры поддержки пострадавшим во время наводнения разрабатываются правительством Приангарья

Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Меры поддержки пострадавших во время наводнения летом 2019 года обсудили 10 января на совещании под руководством исполняющего обязанности председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова.

Как сообщает пресс-служба губернатора, и.о. министра социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов проинформировал, что на сегодняшний день в единственном пункте длительного пребывания находятся 29 человек. До конца января ПДР планируется закрыть, так как большинство из людей имеют свидетельства либо уже приобрели жилье взамен утраченного. По данным на 9 января, принято 7099 заявлений, выдано – 7070 свидетельств на 21,1 млрд рублей, оплачено 5891 свидетельство на 17,5 млрд рублей, в том числе 4779 свидетельств на 14 млрд рублей из средств федерального бюджета, 1112 свидетельств на 3,5 млрд рублей из средств областного бюджета.

Кроме того, на совещании обсудили вопрос по оказанию мер поддержки гражданам, чьи дома пострадали от грунтовых вод на этих территориях. Сейчас на основании данных муниципальных образований, пострадавших от ЧС, формируются списки домов, состояние которых является аварийным, непригодным для проживания, – для расчета необходимой финансовой помощи. Предполагается, что она будет оказана через программу расселения аварийного жилищного фонда.

Что касается выполнения капитального ремонта домов в пострадавших территориях, то исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Светлана Свиркина сообщила: всего таких домов 2625, свидетельств на проведение капремонта выдано 2591, из них оплачено 1721.

Министерством лесного комплекса Иркутской области организована поставка дров населению подтопленных территорий. Для этого органами лесного хозяйства жителям Тулуна и Тулунского района дополнительно обеспечена поставка более одной тысячи кубометров древесины для отопления жилых домов. В первую очередь дрова предоставлены социально незащищенным категориям граждан, в том числе в период новогодних праздников. Сейчас эта работа продолжается. Силами Лесхоза Иркутской области будут обеспечены все заявки нуждающихся граждан.

Дополнительные меры социальной поддержки жителей Иркутской области, потерявших урожай в результате подъема грунтовых вод из-за продолжительных обильных осадков прошлым летом, прорабатываются правительством региона по поручению врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

Как сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Илья Сумароков, согласно актуализированным спискам количество участков, которые не попали в зону паводка, но их владельцы понесли потерю урожая в результате подъема грунтовых вод, составляет около 13,5 тысяч.

– Это территории восьми муниципальных образований. При этом 90% этих участков расположены в Нижнеудинском и Тулунском районах и в городе Тулуне, – пояснил Илья Сумароков.

По предварительным расчетам, на предоставление единовременной выплаты этой категории граждан из областного бюджета понадобится 135 млн рублей.