ТЕМЫ
Архив
< Январь 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Деньги
10.01.2020

Дополнительные меры поддержки пострадавшим во время наводнения разрабатываются правительством Приангарья

Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Меры поддержки пострадавших во время наводнения летом 2019 года обсудили 10 января на совещании под руководством исполняющего обязанности председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова.

Как сообщает пресс-служба губернатора, и.о. министра социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов проинформировал, что на сегодняшний день в единственном пункте длительного пребывания находятся 29 человек. До конца января ПДР планируется закрыть, так как большинство из людей имеют свидетельства либо уже приобрели жилье взамен утраченного. По данным на 9 января, принято 7099 заявлений, выдано – 7070 свидетельств на 21,1 млрд рублей, оплачено 5891 свидетельство на 17,5 млрд рублей, в том числе 4779 свидетельств на 14 млрд рублей из средств федерального бюджета, 1112 свидетельств на 3,5 млрд рублей из средств областного бюджета.

Кроме того, на совещании обсудили вопрос по оказанию мер поддержки гражданам, чьи дома пострадали от грунтовых вод на этих территориях. Сейчас на основании данных муниципальных образований, пострадавших от ЧС, формируются списки домов, состояние которых является аварийным, непригодным для проживания, – для расчета необходимой финансовой помощи. Предполагается, что она будет оказана через программу расселения аварийного жилищного фонда.

Что касается выполнения капитального ремонта домов в пострадавших территориях, то исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Светлана Свиркина сообщила: всего таких домов 2625, свидетельств на проведение капремонта выдано 2591, из них оплачено 1721.

Министерством лесного комплекса Иркутской области организована поставка дров населению подтопленных территорий. Для этого органами лесного хозяйства жителям Тулуна и Тулунского района дополнительно обеспечена поставка более одной тысячи кубометров древесины для отопления жилых домов. В первую очередь дрова предоставлены социально незащищенным категориям граждан, в том числе в период новогодних праздников. Сейчас эта работа продолжается. Силами Лесхоза Иркутской области будут обеспечены все заявки нуждающихся граждан.

Дополнительные меры социальной поддержки жителей Иркутской области, потерявших урожай в результате подъема грунтовых вод из-за продолжительных обильных осадков прошлым летом, прорабатываются правительством региона по поручению врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

Как сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Илья Сумароков, согласно актуализированным спискам количество участков, которые не попали в зону паводка, но их владельцы понесли потерю урожая в результате подъема грунтовых вод, составляет около 13,5 тысяч.

– Это территории восьми муниципальных образований. При этом 90% этих участков расположены в Нижнеудинском и Тулунском районах и в городе Тулуне, – пояснил Илья Сумароков.

По предварительным расчетам, на предоставление единовременной выплаты этой категории граждан из областного бюджета понадобится 135 млн рублей.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Деньги»:
Сколько в Иркутской области зарабатывает сварщик? Обзор зарплатных предложений10.01.2020
2020-01-10-10-35-13
Иркутск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». О зарплатах и вакансиях сварщика в Иркутске читайте в очередном обзоре. В начале января на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось несколько десятков вакансий для таких специалистов.
В Тайшете двое бизнесменов обманули муниципалитет, выиграв аукцион с подложными документами10.01.2020
2020-01-10-09-35-26
Тайшет, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Тайшетским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух местных предпринимателей.
Дополнительные меры поддержки пострадавшим во время наводнения разрабатываются правительством Приангарья10.01.2020
Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Меры поддержки пострадавших во время наводнения летом 2019 года обсудили 10 января на совещании под руководством исполняющего обязанности председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова.
С 1 января 2020 года проиндексированы региональные выплаты льготникам Иркутской области09.01.2020
Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов рассказал об индексации социальных и денежных выплат льготным категориям граждан Иркутской области в соответствии с региональным законом «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Электроэнергия в Иркутской области станет дороже с 1 июля09.01.2020
-1-
Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Электроэнергия в Иркутской области подорожает с 1 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Эксперты: в 2020 году 56% сибиряков хотят повышения зарплаты, еще 33% мечтают сменить деятельность07.01.2020
СФО, 7.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2020 году 56% жителей Сибирского федерального округа надеются на повышение зарплаты, 33% мечтают сменить вид деятельности, а 27% желают изменить график работы. Исследование подготовил аналитический центр «Авито.Работа».
СМИ: эксперты рассказали, как изменится рынок труда в ближайшие десять лет07.01.2020
Москва, 7.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В ближайшие десять лет на рынке труда будут востребованы работники, умеющие анализировать, коммуницировать и решать нестандартные задачи. Об этом рассказали эксперты ВНИИ труда, сообщают argumenti.ru.
СМИ: россиянам планируют повысить зарплату06.01.2020
Москва, 6.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты рассказали, что в 2020 году многих россиян может ожидать рост зарплат. Среди российских компаний около 80% планируют повысить заработную плату сотрудников на 10%, а 90% компаний с иностранным капиталом готовы увеличить зарплату на 7%, пишут argumenti.ru.
Житель Иркутска оплатил долги, чтобы вылететь на Новый год к родственникам за границу04.01.2020
Иркутск, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Проживающий в Иркутске уроженец Таджикистана оплатил налоговую задолженность, чтобы вылететь на Новый год к родственникам за границу.
Сбербанк присоединился к программе «Дальневосточная ипотека» для молодых семей со ставкой в 2%30.12.2019
Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка 27 декабря присоединился к реализации программы «Дальневосточная ипотека» для молодых семей.
Одна из управляющих компаний в Усолье задолжала ресурсонабжающей организации более ста тысяч рублей30.12.2019
2019-12-30-02-59-05
Усолье-Сибирское, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - За злостное уклонение от исполнения судебного решения по уплате задолженности на руководителя одной из управляющих компаний Усолья-Сибирского завели уголовное дело и приговорили к 350 часам обязательных работ.
СМИ: Владимир Путин подписал закон о возврате части страховой премии при досрочном погашении кредита30.12.2019
Москва, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возврате части страховой премии при досрочном погашении кредита. Это касается потребительских кредитов и ипотечного кредита.  Теперь заемщики смогут вернуть обратно часть страховой премии при досрочном погашении кредита, пишут argumenti.ru.
Китаец оплатил почти миллионный долг, чтобы улететь на родину28.12.2019
Иркутск, 28.12.19 (ИА "Телеинформ"), - Гражданин Китая погасил задолженность около 900 тысяч рублей, чтобы беспрепятственно выехать в Поднебесную.
Дмитрий Бердников вручил именные стипендии мэра в области науки и техники28.12.2019
Иркутск, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Иркутска Дмитрий Бердников вручил стипендии мэра в области науки и техники для нужд городского хозяйства.
Сколько в Иркутской области зарабатывает мастер маникюра? Обзор зарплатных предложений27.12.2019
2019-12-27-09-01-32
Иркутск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». Сегодня редакция расскажет о зарплатах и вакансиях мастера по маникюру в Иркутске. В начале декабря на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось почти четыре десятка вакансий для такого специалиста.
Компенсации расходов на съем жилья пострадавшим от наводнения в Приангарье продолжат платить до 31 мая 2020 года27.12.2019
-31-2020-
Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Действие постановления правительства Иркутской области от 23 июля 2019 года, которое предусматривает предоставление денежной компенсации расходов по найму жилых помещений на территории региона гражданам, жилье которых утрачено или признано непригодными для проживания в результате наводнения в июне-июле 2019 года, продлено до 31 мая 2020 года.
СМИ: длинные выходные не влекут за собой уменьшение оплаты труда27.12.2019
Интернет, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Длинные выходные не влекут за собой уменьшение оплаты труда. Такие гарантии прописаны в Трудовом кодексе РФ, сообщает Российская газета со ссылкой на Роструд, передаёт «Афанасий бизнес».
В ПФР рассказали о пенсиях и маткапитале в 2020 году в Иркутской области26.12.2019
-2020-
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В ОПФР по Иркутской области рассказали о том, какие выплаты ожидают жителей региона в наступающем 2020 году.
Мгновенные переводы на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны клиентам МТС Банка26.12.2019
Москва, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк и МТС Банк сообщают о запуске сервиса мгновенных переводов денежных средств на карты клиентов Сбербанка с карт МТС Банка. Партнерство заключено в рамках развития экосистемы мгновенных переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Более ста безработных Приангарья в 2020 году получат единовременные выплаты для открытия собственного дела26.12.2019
-2020-
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Более ста безработных граждан в Иркутской области смогут получить в 2020 году единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела при государственной регистрации в качестве предпринимателя. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра труда и занятости региона Наталья Воронцова.
Росстат: праздничный стол подорожал на 2,74% по сравнению с декабрем 2018 года26.12.2019
Москва, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты Росстата подсчитали, во сколько гражданам страны обойдется новогоднее застолье. В среднем, стоимость превысит шесть тысяч рублей, праздничный стол подорожал на 2,74% по сравнению с декабрем 2018 года.
Усольчанин перевел мошеннику полмиллиона рублей за несуществующий Лексус25.12.2019
2019-12-24-11-04-34
Усолье-Сибирское, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель Усолья-Сибирского перевел аферисту полмиллиона рублей за несуществующий Лексус, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Игорь Кобзев предложил дополнительно выдать по 10 тысяч рублей ко Дню Победы ветеранам в Иркутской области24.12.2019
-10-
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Очередное заседание областного организационного комитета «Победа» прошло сегодня под председательством врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Участники совещания обсудили план областных мероприятий на 2020 год, юбилейный год Великой Победы, уточнили и внесли необходимые коррективы.
Суд заставил иркутянина продать квартиру, чтобы рассчитаться с заимодавцем24.12.2019
2019-12-24-04-03-42
Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин задолжал физическому лицу более 200 тысяч рублей по договору займа и не спешил отдавать долг. Тогда суд постановил продать принадлежащую неплательщику благоустроенную квартиру в микрорайоне Университетский, чтобы погасить задолженность из этих денег.
С 2007 года в Иркутской области выдано 195 тысяч 651 сертификат на материнский капитал23.12.2019
Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С 2007 года в Иркутской области выдано 195 тысяч 651 сертификат на получение материнского капитала.
В Усолье-Сибирском и Усольском районе мошенники похитили 300 тысяч рублей23.12.2019
-300-
Усолье-Сибирское, Усольский район, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Жители Усолья-Сибирского и Усольского района лишились 300 тысяч рублей, поверив мошенникам.
В России вырастут розничные цены на крепкий алкоголь23.12.2019
Москва, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и бренди с 1 января 2020 года вырастут. Соответствующий приказ Минфин опубликовал в пятницу на федеральном портале проектов правовых актов, сообщают argumenti.ru.
Приангарье вошло в ТОП-10 субъектов РФ по покупкам ювелирных изделий на Wildberries22.12.2019
Иркутская область, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Wildberries представил рейтинг субъектов РФ, жители которых чаще всего покупали на сайте онлайн-ритейлера ювелирные украшения. Об этом сообщает пресс-служба компании.
ПФР Приангарья: участникам программы софинансирования пенсии необходимо сделать взнос до конца года22.12.2019
Иркутская область, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Отделение ПФР по Иркутской области напоминает участникам программы государственного софинансирования пенсионных накоплений о том, что взнос на будущую пенсию необходимо сделать до конца 2019 года.
Сколько в Иркутской области зарабатывает менеджер по развитию? Обзор зарплатных предложений20.12.2019
2019-12-20-09-14-18
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». Сегодня редакция расскажет о зарплатах и вакансиях менеджера по развитию в Иркутске. В начале декабря на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашелся почти десяток вакансий для такого специалиста.
На иркутянку завели уголовное дело за уклонения от выплаты многомиллионного долга20.12.2019
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка стала фигуранткой уголовного дела за злостное уклонение от погашения кредитных обязательств. Долг женщины превышает 5 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.
В Бодайбо муниципальное предприятие задолжало работникам больше миллиона рублей20.12.2019
2019-12-20-04-02-39
Бодайбо, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Бодайбо МУП «Тепловодоснабжение п. Перевоз» задолжало 27 работникам зарплату. Сумма, превысившая 1,2 млн рублей, была выплачена только после вмешательства прокуратуры Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.
СМИ: в России будет сложнее получить ипотеку20.12.2019
Москва, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Центробанк России рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, пишет «Афанасий бизнес».
Иркутянину пришлось погасить 1,5-миллионный долг, чтобы улететь в заграничную командировку19.12.2019
-15-
Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин оплатил 1,5 млн рублей кредитной задолженности, чтобы не сорвать рабочую командировку. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.
Прокуратура Ангарска усмотрела коррупцию в деятельности городской администрации18.12.2019
2019-12-18-08-37-04
Ангарск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), -  Прокуратура Ангарска провела проверку информации, размещенной в СМИ, о возможном нарушении действующего антикоррупционного законодательства со стороны городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Читать все новости раздела «Деньги»
Рынок труда и карьера в Иркутской области
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске