Две семьи из Ангарска отсудили у туроператоров деньги за сорванный отпуск

Ангарск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске сразу двум семьям пришлось судиться для того, чтобы вернуть деньги за несостоявшийся отпуск. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В первом случае семья собиралась отдохнуть в Турции и за несколько дней до вылета приобрела путёвки у ООО «Натали тур». Менеджер турагенства, проверив паспорта клиентов, заверил их, что они могут беспрепятственно лететь в страну назначения без каких-либо дополнительных документов и разрешений, необходимых для выезда из страны.

В день вылета супругов задержали в аэропорту Иркутска сотрудники погранконтроля. Оказалось, что в паспортах ангарчан отсутствуют стикеры, необходимые для выезда за пределы Российской Федерации. Их привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 4 тысячи рублей.

Клиенты турагенства обратились к ООО «Натали тур» с требованием об аннулировании тура и возврате денежных средств. Представители фирмы отказались принимать какие-либо претензии.

Возражая против удовлетворения иска, представители ООО «Натали тур» указывали, что истцы обязаны были самостоятельно получить в органах миграционной службы информацию о правилах выезда иностранных граждан за пределы РФ. Дело осложнялось тем, что супруги являются гражданами Узбекистана, а значит им нужно было лично обратиться в уполномоченные органы этой республики.

Ангарский городской суд не приняли эти доводы во внимание, поскольку и законом, и договором на турагенство была возложена обязанность по доведению до потребителя необходимой информации. ООО «Натали тур» эту обязанность не исполнило.

Суд установил, что истцы оплатили 270 тысяч за тур, из них 260 тысяч были перечислены ООО «Коралл Тревел Сервис», а 10 тысяч рублей – комиссионное вознаграждение турагенства. Суд решил, что поскольку истцы не воспользовались туристическим продуктом, то они вправе требовать расторжения договора. Разрешая вопрос о взыскании уплаченных по договору о реализации туристических услуг денежных средств, суд определил взыскать с «Коралл Тревел Сервис» в пользу истцов 260 тысяч рублей, а также штраф в размере 133 тысяч рублей.

По решению суда с ООО «Натали Тур» взысканы денежные средства, уплаченные по договору о реализации туристических услуг, в размере 10 тысяч рублей, а также штраф в сумме 5 тысяч рублей.

В другом случае семье планы на отпуск нарушила экстренная госпитализация ребёнка. Его мать незамедлительно обратилась в турфирму с заявлением о расторжении договора и аннулирования заявки. Часть денег была возвращена, а остальные денежные средства удержаны за фактически понесенные расходы. Из представленных документов в суд выяснилось, что туроператор ООО «Анекс Магазин регион» оплатил тур иностранной фирме уже после отказа от исполнения договора. Компания в суде не смогла доказать факт расходов до момента прекращения договорных отношений.

Ангарский городской суд взыскал с ответчика в пользу истицы сумму денежных средств по договору оказания туристических услуг, штраф и компенсацию морального вреда в общем размере 27 тысяч рублей.