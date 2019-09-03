Единовременную выплату получили семьи из зоны затопления в Приангарье, воспитывающие детей-инвалидов

Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, проживающие в пострадавших от наводнения территориях Иркутской области, получили единовременную денежную выплату. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на главу Минсоца региона Владимира Родионова.

Такая мера поддержки введена указом губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Из средств областного бюджета семьям, воспитывающим как родных, так и приемных или взятых под опеку детей-инвалидов, выплачивают по 10 тысяч рублей на каждого такого ребенка. Выплату уже получили 204 семьи, в которых растут 218 детей-инвалидов.

Семьям, которые также попадают в эту категорию, для получения выплаты, до 30 ноября необходимо обратиться в областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения», расположенное по месту жительства или по месту пребывания.