Экс-бухгалтера иркутской психбольницы №2 оштрафовали за мошенничество

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Бывший заместитель главного бухгалтера Иркутской психбольницы №2 оштрафована на крупную сумму за мошенничество. Она похитила со счета учреждения 260 тысяч рублей и пыталась затем присвоить еще полмиллиона, но попалась, совершив ошибку.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в период с 2014 по 2015 годы женщина внесла в базу данных больницы заведомо ложные сведения и незаконно оформила заявку на расход. На этом основании с временного счета специализированного медучреждения на ее личный было переведено 260 тысяч рублей. Однако, когда бухгалтер решила перевести еще 500 тысяч рублей на счет своего знакомого, допустила ошибку при заполнении реквизитов получателя, и деньги вернулись обратно в учреждение.

Следователям во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ по Иркутской области удалось установить все обстоятельства совершенных преступлений и собрать неоспоримые доказательства, подтверждающие вину женщины. Бухгалтерская экспертиза всей документации, кстати, занял около пяти месяцев.

По результатам расследования мошенница признала свою вину и полностью возместила причиненный ущерб. Приговор ей вынес Иркутский районный суд.