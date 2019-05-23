Экс-начальник ГИБДД по Нижнеилимскому району получил условный срок за взятку

Нижнеилимский район, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Экс-начальник ГИБДД МВД РФ по Нижнеилимскому району получил условный срок за взятку и лишился звания.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, Нижнеилимский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ – получение должностным лицом взятки за совершение незаконных действий.

Бывший на тот момент сотрудником полиции подсудимый, находясь в служебном кабинете, получил 15 тысяч рублей за совершение незаконных действий: возврат транспортного средства, помещенного на специализированную стоянку, без соответствующих на то оснований.

Факт совершения противоправного деяния был выявлен подразделением ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Иркутской области в мае 2018 года. Сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Суд, с учетом мнения государственного обвинения, назначил наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно, с испытательным сроком три года, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти. Также приговором суда осужденный лишен специального звания «Майор полиции».

Приговор вступил в законную силу.