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17.12.2018

Экс-сотрудница одного из банков Иркутска украла полмиллиона рублей и получила условный срок

Иркутск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске по материалам ФСБ осуждена бывшая сотрудница банка, присвоившая деньги клиентов на общую сумму 446 тысяч рублей. Учитывая, что женщина признала вину и полностью вернула украденное, ей назначили два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Приговор вынес Кировский районный суд Иркутска. Преступление же было выявлено, пресечено и расследовано сотрудниками УФСБ по Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что с сентября 2016 года по март 2017 года старший менеджер по обслуживанию клиентов финансового учреждения с использованием служебного положения систематически подделывала банковские кассовые ордера клиентов, осуществляла расходные операции и изымала указанные в ордерах суммы из кассы банка. Всего злоумышленница произвела не менее семи незаконных операций, суммы которых варьировались от 22 до 99 тысяч рублей.

– Продолжавшаяся несколько месяцев незаконная деятельность оставалась незамеченной, поскольку преступница компенсировала ранее снятые суммы, за счет других клиентов банка. Большую часть денежных средств осужденная присваивала себе, – пояснили в региональном УФСБ.

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