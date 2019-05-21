Эксперты: основные барьеры развития безналичных платежей в глубинке – нестабильность связи и потребительские страхи

Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Почта Банк провел в Иркутске круглый стол «Как перейти на безналичные платежи в глубинке?». Эксперты обсудили текущую ситуацию и перспективы увеличения доли безналичных платежей в малых и удаленных населённых пунктах. Как сообщает пресс-служба «Ростелекома», в мероприятии приняли участие управляющий отделением по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка РФ Игорь Коржук, первый заместитель председателя правления, заместитель генерального директора НСПК Сергей Бочкарёв, первый заместитель президента – председателя правления Почта Банка Георгий Горшков, директор иркутского филиала компании «Ростелеком» Юрий Тиман, генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов, представители малого бизнеса региона.



Игорь Коржук отметил, что использование банковских карт для оплаты товаров и услуг становится повседневной привычкой: «Число граждан, которые используют банковские карты, неуклонно растет, и на сегодняшний день на каждого жителя Иркутской области приходится 2 банковские карты. По статистике, в 2018 году жители нашего региона почти 2/3 покупок от общего товарооборота оплатили банковской картой. Это касается не только крупных покупок, но и товаров повседневного спроса. Средний чек в нашей области составляет чуть более 700 рублей». Он подчеркнул, что рост безналичных платежей связан с развитием платежных технологий, в том числе технологии бесконтактных платежей и терминальной сети. За 5 лет количество терминалов в Иркутской области выросло в 2 раза – до 51 тыс. штук. Сергей Бочкарев рассказал собравшимся о вкладе платежной системы «Мир» в формирование системы безналичных платежей по всей стране: «На сегодняшний день в нашей стране выпущено 280 млн карт всех платежных систем, из них карты «Мир» составляют порядка 58 млн штук. Это именно та цифра, которую мы ожидали. И конкуренция с другими платежными системами побуждает нас соответствовать самим высоким стандартам качества. Мы развиваем функциональность карты: сделали возможной бесконтактную оплату картами «Мир», а потом запустили сервис Mir Pay. Операции по картам «Мир» растут ежемесячно, в 1 квартале 2019 года количество межбанковских операций по ним составило 465 млн. И если еще 10 лет назад банковская карта в среднем использовалась 2 раза в месяц для снятия зарплаты, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Снятие наличных по картам «Мир» сегодня составляет не более 4% в общем количестве ежемесячных межбанковских транзакций». Георгий Горшков подчеркнул, что «только за прошлый год у Почта Банка в Иркутской области количество безналичных расчетов выросло на 97%, то есть по сути в два раза. Это произошло, в первую очередь, за счет установки POS-терминалов в почтовых отделениях. С их помощью можно снять наличные, пополнить счет, оплатить почтовые услуги. Это превращает терминалы в своеобразные «мини-банкоматы». На данный момент мы уже установили более 53 тыс. терминалов в более чем 37 тыс. почтовых отделений по всей стране». Он подчеркнул, что основными барьерами для развития безналичных платежей в малых населённых пунктах является нестабильность связи и потребительские страхи. Директор Иркутского филиала «Ростелекома» Юрий Тиман отметил, что в настоящее время 237 населенных пунктов Иркутской области не имеют устойчивого источника связи и используют спутниковые системы. Компания работает над тем, чтобы эта цифра сокращалась: «В 2018 году мы построили 2,5 тысячи км оптоволоконной сети, обеспечив связью 220 сел и посёлков Иркутской области», – подчеркнул Юрий Тиман. Юрий Грибанов отметил, что обсуждаемая тема ему близка, так как касается развития регионов и малого бизнеса: «Борьба за безналичный оборот в нашей стране очень важна, за ней стоит и обеление экономики, и перевод неформальных процессов в сектор формальных, что в итоге поспособствует увеличению собираемости налогов, выравниванию правил игры». В России в денежном выражении 46% операций проходят безналично (по количеству операций – две трети), что сопоставимо со средним показателем в Европе. «Россия довольно передовая страна с точки зрения банковских технологий, но от региона к региону эта цифра сильно варьируется. Например, самый низкий уровень безналичных платежей – на Северном Кавказе (4%), а самый высокий – в Москве 56%». ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

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