Эксперты: рост спроса на биткоин будет расти при определенных событиях

Интернет, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Для биткоина февраль 2019 года отметился самой низкой волатильностью. К примеру, с апреля 2017 года показатель волатильности составляет аж 2,7%. Одновременно выросло количество операций с цифровыми монетами. В общей сложности оно сравнимо с максимальным значением декабря 2017 года. Но, как вы помните, в этот период курс первой криптовалюты достигал 19000 долларов. В нынешней же ситуации мы видим явные доказательства того, что интерес к биткоину не спал, а напротив – внимание к нему очень даже стабильно. Особенно интерес присутствует со стороны определенных групп инвесторов. Спекулянты тем временем сдают свои позиции. По мнению ICOBox, можно рассмотреть конкретные тенденции, которые способны подогреть и увеличить спрос на биткоин. В первую очередь, существует тенденция, что криптовалюта становится инструментом для хеджирования рисков в условиях экономического кризиса. Не важно: локальный это кризис или мировой, к данному решению начинают все больше присматриваться. К тому же увеличивается спрос на цифровые монеты в странах, где инфляция слишком высока. В первую очередь, это Венесуэла, Иран, ряд стран Африки, и известная нам Турция. Нельзя полностью убрать вероятность начала мирового финансового кризиса. И потому, по мнению экспертов ICOBox, криптовалюты в данной ситуации могут выступить «убежищем от финансового урагана». Они помогут тем, кто нацелен сохранить собственные активы от участи обесценивания. Однако, для этого требуется выполнение условия стабилизации курса биткоина в продолжительном периоде. Следующая тенденция возможности увеличения спроса на биткоин наблюдается во всем мире и заключается в том, что люди все чаще стали рассматривать глобальную и нейтральную сеть расчетов. Благодаря основе технологии блокчейн и наличию децентрализованной структуры криптовалюта как раз может предоставлять данную систему. Эксперты ICOBox также рассказали о системе SWIFT. Несмотря на то, что столь глобальный инструмент помогает осуществлять работу и поддерживать связь между десятками тысяч компаний финансовой и банковской структур в 210 государствах мира, именно он становится предметом шантажа среди деятелей политики. Если страны все чаще будут сталкиваться со столь неприятным явлением, то скорее всего их правительства будут ускоренно рассматривать возможные альтернативы. Именно таким «выходом» из ситуации может стать криптовалюта и технология блокчейн. Перечисленные факторы, по мнению экспертов, могут стать причиной, что текущий год полностью изменит ход событий в криптоиндустрии. Ее решения и продукты могут получить глобальное распространение и высокую популярность. ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.