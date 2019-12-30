Эксперты: в 2020 году 56% сибиряков хотят повышения зарплаты, еще 33% мечтают сменить деятельность

СФО, 7.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2020 году 56% жителей Сибирского федерального округа надеются на повышение зарплаты, 33% мечтают сменить вид деятельности, а 27% желают изменить график работы. Исследование подготовил аналитический центр «Авито.Работа».

Эксперты оценивали итоги работы жителей России в 2019 году и их ожидания в 2020 году. В Сибирском федеральном округе почти половина (47%) населения положительно оценили прошедший 2019 год, 41% - нейтрально и только 13% высказались, что год был скорее плохим.

Почти треть сибиряков (32%) считают, что в 2019 году у них на работе не было никаких серьезных изменений, 26% указали, что им повысили зарплату, а 16% респондентов сменили место работы.

Наступивший 2020 год 76% сибиряков встретили с ожиданием перемен. В топе желаемых изменений – повышение зарплаты, смена деятельности и графика. Кроме того, 24% желают пройти профессиональное обучение, 22% - выйти на новую должность, 18% - уволиться и перейти в другую компанию, 14% - переехать в другой регион для работы и только 2% хотят выйти в декрет. Также по 1% набрали варианты «Устроиться на работу в первый раз» и «Выйти на пенсию».

Исследование проводилось в декабре 2019 года среди россиян от 18 до 64 лет. На вопросы ответили пять тысяч респондентов.