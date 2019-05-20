Эксперты: жители Иркутской области две третьих своих покупок оплачивают безналичным способом

Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутской области две третьих своих покупок оплачивают безналичным способом. Такую статистику привел управляющий Отделением «Иркутск» Сибирского ГУ Банка России Игорь Коржук 17 мая на круглом столе, посвященном безналичным платежам.

Игорь Коржук заметил, что на каждого жителя региона приходится почти две банковские карты. С их помощью люди оплачивают не только крупные покупки, но и мелкие расходы. Средний чек операций – 700 рублей.

– За последние пять лет в два раза выросло количество терминалов. Сегодня на территории Иркутской области их 51 тысяча. Количество банкоматов в регионе, напротив, снижается. Это связано с их изъятием в связи с истекшим сроком использования, высокой стоимостью самих банкоматов и их эксплуатации, развитием мобильного и интернет-банкинга, увеличением электронных терминалов для оплаты товаров и услуг, – прокомментировал Игорь Коржук.

На конец 2018 года доля безналичных платежей в розничном обороте в целом по стране составила 56%.

Заместитель генерального директора АО «НСПК» Сергей Бочкарев добавил, что Россия очень развита в области безналичных платежей и доля их стремительно растет. По картам «Мир» за весь первый квартал 2019 года совершено 465 миллионов операций, а за апрель 2019 года их было 179 миллионов. Из этого количества только 4% - снятие наличных. В целом доля безналичных платежей по карте «Мир» в Иркутской области составляет 20,6%.

Первый заместитель президента-председателя правления Почта Банка Георгий Горшков подчеркнул, что самые безналичные индустрии – это «Красота и SPA», «Стоматология», «Медицинские клиники», «Одежда», «Мебель» и «Кафе». А вот предприятия по ремонту автомобилей, магазины строительных товаров, автомобильных товаров, туристическая индустрия и товары для дома – самые отстающие по части безналичных платежей.