Еще одна жительница Приангарья лишилась денег на карте из-за мошенников

Черемхово, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово девушка поверила в выигрыш в лотерею и лишилась денег на карте.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 18-летней пострадавшей позвонил неизвестный мужчина с телефона, зарегистрированного в Санкт-Петербурге, представился работников банка и сообщил о выигрыше 24 тысяч рублей.

Для получения денежного приза девушку попросили сообщить номер её банковской карты и код, пришедший по смс-сообщению. После передачи этих данных со счёта потерпевшей было списано около 14 тысяч рублей.

В Иркутской области сотрудники полиции призывают жителей никому не сообщать полные сведения о своей банковской карте.

«В предновогодний период активизируются различные криминальные элементы, которые под предлогом проведения лотерей, акций выманивают у людей сведения о банковских счетах, после чего похищают накопленные сбережения», – отмечают в ведомстве.

Полиция просит людей быть предельно бдительными во время общения с незнакомыми людьми по телефону и ни в коем случае не передавать никому пароли, коды либо иную информацию, которая будет способствовать совершению хищения денег с банковского счета.