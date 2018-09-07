ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Деньги
08.09.2018

Еще у одной жительницы Приангарья мошенники похитили деньги через соцсети

Саянск, 8.09.18 (ИА "Телеинформ"), - Еще у одной жительницы Иркутской области мошенники похитили деньги с помощью взломанного аккаунта ее подруги в «Одноклассниках».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в Межмуниципальный отдел МВД России «Зиминский» поступило сообщение от 50-летней жительницы Саянска о присвоении ее денег путем обмана и злоупотребления доверием.

Заявительнице в социальной сети «Одноклассники» пришло сообщение от подруги о проводимой акции банка. Чтобы принять участие необходимо было отправить данные своих банковских карт и присланные коды. После совершения этих действий с банковского счета пострадавшей списали 22 тысячи 800 рублей. Как позже выяснилось, страница, с которой производилась рассылка сообщений, была взломана.

В похожей ситуации оказался студент второго курса. Он обратился в Межмуниципальное управление МВД России «Братское» и рассказал, что внес предоплату в размере трех тысяч рублей за покупку на Интернет-сайте. До сих пор товар не получен, а объявление о продаже удалено.

По этим фактам проводятся проверки.

Полиция призывает жителей региона никому не передавать данные своих банковских карт. Оплачивая покупку дистанционно, тщательно проверять Интернет-ресурсы, читать отзывы о продавцах.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске