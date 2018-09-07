Еще у одной жительницы Приангарья мошенники похитили деньги через соцсети

Саянск, 8.09.18 (ИА "Телеинформ"), - Еще у одной жительницы Иркутской области мошенники похитили деньги с помощью взломанного аккаунта ее подруги в «Одноклассниках».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в Межмуниципальный отдел МВД России «Зиминский» поступило сообщение от 50-летней жительницы Саянска о присвоении ее денег путем обмана и злоупотребления доверием.

Заявительнице в социальной сети «Одноклассники» пришло сообщение от подруги о проводимой акции банка. Чтобы принять участие необходимо было отправить данные своих банковских карт и присланные коды. После совершения этих действий с банковского счета пострадавшей списали 22 тысячи 800 рублей. Как позже выяснилось, страница, с которой производилась рассылка сообщений, была взломана.

В похожей ситуации оказался студент второго курса. Он обратился в Межмуниципальное управление МВД России «Братское» и рассказал, что внес предоплату в размере трех тысяч рублей за покупку на Интернет-сайте. До сих пор товар не получен, а объявление о продаже удалено.

По этим фактам проводятся проверки.

Полиция призывает жителей региона никому не передавать данные своих банковских карт. Оплачивая покупку дистанционно, тщательно проверять Интернет-ресурсы, читать отзывы о продавцах.