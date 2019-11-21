Фермеры Иркутской области, потерявшие урожай во вторую волну паводка, могут получить до 67,5 тысяч рублей

Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Максимальный размер компенсации из бюджета Иркутской области за погибшие в результате второй волны паводка посевы сельскохозяйственных культур увеличен с 45 тысяч до 67,5 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал губернатор Сергей Левченко, сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, 9 сентября 2019 года по инициативе Сергея Левченко установлены дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации из региональной казны фермерам, выращивающим сельскохозяйственные культуры (в том числе многолетние насаждения) для обеспечения собственных нужд, у которых в результате дождевого паводка и продолжительных сильных дождей, прошедших в июле 2019 года, погибли посевы. Размер выплаты – 4,5 тысячи рублей за одну сотку погибших посевов, но не более чем за 10 соток. Новый указ увеличивает максимальную площадь подлежащих компенсации утраченных посевов до 15 соток.

Во вторую волну паводка и из-за сильных дождей пострадали жители Тулунского, Куйтунского, Зиминского, Шелеховского районов, города Шелехова.

Как пояснил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, выплаты производятся за подтверждённый факт гибели посевов сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений. Если сельхозкультуры или многолетние насаждения на участке не выращивались – компенсация не предоставляется. Если участок был занят сельхозкультурами частично, компенсация выплачивается из расчёта площади погибших насаждений.

По информации руководителя ведомства, в министерство сельского хозяйства Иркутской области, по данным на 19 ноября, поступило более трех тысяч заявлений от пострадавших во вторую волну паводка, из них одна тысяча 700 заявлений оплачены на общую сумму 44,3 миллиона рублей. Компенсации выплачивают ежедневно.

Илья Сумароков также рассказал, что по ущербу в первую волну паводка выплаты получили семь тысяч 70 заявителей, которые вели дачную, огородническую или садоводческую деятельность, а также сельскохозяйственную деятельность для личных нужд на участках под индивидуальное жилищное строительство. Общая сумма выплаченных средств составила 447,6 миллиона рублей. Кроме того, из областного бюджета компенсации получили владельцы 752 личных подсобных хозяйств на сумму 69,8 миллиона рублей, произведена доплата разницы ставок трем тысячам 672 хозяевам личных подсобных хозяйств (180,4 милиона рублей), ранее получившим выплаты из федерального бюджета. По состоянию на 19 ноября за счёт средств областного бюджета пострадавшим выплачено 742,1 миллиона рублей.