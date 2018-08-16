Гендиректор Pantera Capital уверен в будущем криптовалюты

США, Интернет, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Генеральный директор первой инвестиционной фирмы США Pantera Capital Ден Морхед считает, что рано терять оптимизм относительно цифровой валюты. Об этом он сообщил на конференции, посвящённой ICO и криптовалютам. Здесь он обратил внимание слушателей на нынешнюю ситуацию на криптовалютном рынке, которая последнее время показывает неутешительные результаты.

Однако, по мнению Дена Морхеда, блокчейн стал новым шагом в эволюции капитала, а биткоин – наиболее значимым достижением современной эпохи. Свой оптимизм относительно криптовалюты Морхед проявлял и раньше: в апреле этого года он предположил, что капитализация криптовалютного рынка когда-нибудь может достигнуть показателя в 40 триллионов долларов.

Морхед считает, что современный криптовалютный рынок открывает для нас отличные возможности в плане торговли цифровой валютой. Тут же он заметил, что сегодня рынок остаётся на дне, но через 10-12 месяцев цены должны заметно возрасти. «Вполне вероятно, что рынок дошел до самой низкой отметки», - сказал Морхед, всё же добавив, что стоимость биткоина имела стабильный рост с начала его появления на экономическом рынке. Глава Pantera Capital считает, что биткоин ещё сможет вернуться к такой качественной стабильности.

Также Морхед довольно жёстко прокомментировал слова Уоррена Баффета, который в начале этого года назвал биткоин «крысиным ядом в квадрате»: «Если это крысиный яд, только крысы – это банки и кредитные компании».

Столь позитивный взгляд Морхеда по отношению к криптовалюте появился не просто так. Он полагает, что блокчейн является некой «финальной частью» структуры сети интернет, представляет собой метод обмена финансовыми средствами без обязательств перед посредниками.

Он рассказал об универсальности криптовалюты, её широких возможностях по решению большого количества разнообразных задач, назвав биткоин «серийным убийцей».

Современный этап существование человечества Морхед назвал «путём к постапокалиптической эпохе». По его словам, последние 30 лет люди находятся в переходном состоянии от капитализма к новой системе, когда даже обладатели скромного капитала смогут создавать важнейшие и прорывные технологии. Теперь, считает Морхед, люди смогут иметь «совместные» технологии с крайне высокой стоимостью.