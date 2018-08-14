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14.08.2018

Гигантская майнинговая ферма был представлена в августе на московском фестивале науки

Москва, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Фестиваль GEEK PICNIC 2018 прошел в этом месяце в столице РФ. Это ежегодное действо посвящается науке, технологиям и искусству. Мероприятие имеет международный статус. В текущем году в одной из зон разные выступления и лектории были направлены на освещение блокчейна и криптовалют. На мероприятиях этой тематики тон задавали ведущие российские и зарубежные представители отрасли. Вниманию гостей и участников была представлена огромная майнинговая ферма. Посетители фестивальных мероприятий могли узнать, как в целом устроена система майнинга. Конечно, не обошлось и без практики, за два дня было добыто 1,2 эфира. Они будут через Инстаграм разыграны 20 августа.

Во Интернете много валют для майнинга. Самой популярной является биткоин. Есть и альтернативные варианты, например, некоторые "добытчики" криптовалют предпочитают майнинг Монеро. Здесь специалисты отмечают такие преимущества, как плавный спад эмиссии, минимальное время между интервалами, рентабельность этой криптовалюты и другие плюсы.

Криптовалюты получаются посредством решения сложных математических алгоритмов, подделать цифровые дензнаки нельзя. Основное преимущество криптовалют - децентрализация, над ними нет госконтроля или регулирования каким-либо институтом. Количество монет, которые будут созданы, невозможно изменить. К примеру, можно легко узнать, когда будет добыт самый последний биткоин. Цифровые деньги будут тем дороже, чем больше пользователей начнут проявлять интерес к ним и соответственно в них инвестировать.

Наиболее эффективным методом добычи криптовалюты является майнинг с использованием видеокарты. Но чем востребованнее становится криптовалюта, тем усложняется процесс ее добычи. Основные взгляды занимающихся майнингом направлены на несколько видов цифровых денег, среди них биткоин и эфириум. Чтобы укорить процесс добычи, собираются "фермы". Последние подобны ПК, но с высокой производительностью.

Алгоритм добычи следующий. В "ферму" устанавливается операционная система, настраивается доступ во Всемирную паутину и запускается электронный кошелек. Можно завести кошельки на разные валюты, но специалисты советуют остановиться на универсальном, где можно было бы хранить любые цифровые деньги. Можно для лучшего выбора прочитать мнения майнеров о различных сервисах мультивалютных кошельков и решить вопрос о наиболее подходящем.

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