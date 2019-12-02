|Деньги
|03.12.2019
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала ключевую причину укрепления рубля
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Москва, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала ключевую причину укрепления рубля. По данным ЦБ, с начала 2019 года российский рубль сохраняет одну из лучших динамик на развивающихся рынках.
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Как объяснила глава Центробанка, основной причиной роста рубля следует считать приток капитала, когда инвесторы стараются найти наиболее выигрышный путь для доходных бумаг. «Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия», – пояснила Эльвира Набиуллина.
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