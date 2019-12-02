Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала ключевую причину укрепления рубля

Москва, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала ключевую причину укрепления рубля. По данным ЦБ, с начала 2019 года российский рубль сохраняет одну из лучших динамик на развивающихся рынках.

Как сообщают argumenti.ru , основной причиной укрепления рубля Эльвира Набиуллина назвала приток капитала. По отношению к доллару национальная валюта России с января текущего года выросла на 8,5%, к евро – почти на 11%.

Как объяснила глава Центробанка, основной причиной роста рубля следует считать приток капитала, когда инвесторы стараются найти наиболее выигрышный путь для доходных бумаг. «Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия», – пояснила Эльвира Набиуллина.