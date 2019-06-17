HeadHunter: число вакансий для подростков в Иркутске выросло в 10 раз

Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - HeadHunter проанализировал ситуацию на рынке труда для подростков и выяснил перспективы трудоустройства несовершеннолетних в Иркутске. Количество вакансий для них по сравнению с прошлым годом увеличилось в 10 раз. Как сообщает пресс-служба HeadHunter, в столице Приангарья вакансии с пометкой «доступные для соискателей от 14 лет» чаще всего относятся к сферам «Начало карьеры, студенты», «Продажи» и «IT, телеком». Компании чаще готовы рассматривать подростков в качестве работников на позициях стажеров (разные отделы), менеджеров по продажам и по работе с клиентами, промоутеров, официантов. Каждая третья вакансия предполагала работу по гибкому графику. При этом, средние зарплаты, предлагаемые работодателями, составили от 10 до 30 тысяч рублей. – Да, вакансий становится больше, но их явно недостаточно. Почему? Во-первых, не у каждого работодателя есть потребность в подобном сотрудничестве, другое дело, что сейчас уже есть компании, которые начинают работать с соискателями со школьной скамьи, но, чаще всего, это компании сферы ИТ. Во-вторых, все еще сильны стереотипы в отношении подростков, хотя они прекрасно справляются с административной нагрузкой, функционалом стажера/помощника и тому подобное. В-третьих, часть работодателей по-прежнему пугают юридические аспекты трудоустройства соискателей несовершеннолетнего возраста, – комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук. Между тем, отмечает она, сами подростки сегодня активны на рынке труда. Например, в Иркутске за последний год разместили резюме более 1800 подростков в возрасте 14-17 лет. Чаще всего, они ищут работу курьерами, администраторами, официантами. Но есть среди них те, кто хотел бы попробовать себя в качестве сценариста, сборщика компьютеров, флориста или почтальона. Большинство юных соискателей указывает желаемую заработную плату от 15 до 20 тысяч рублей. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: headhunter

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