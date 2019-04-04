HeadHunter: инженеры стали самыми востребованными специалистами в сфере «Производство» в Сибири

СФО, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году инженеры стали самыми востребованными специалистами в сфере «Производство» в Сибири. Аналитики HeadHunter выяснили, какую зарплату им предлагают работодатели и какой конкурс сегодня среди соискателей. – Сегодня зарплатные ожидания сибирских инженеров выше той суммы, которую им готовы предложить работодатели, – комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО Елана Таращук. – Но пока можно сказать, что эта разница не критична, 10-15% находятся в пределах нормы. В такой ситуации и работодатели, и соискатели вполне могут договориться о вознаграждении, устраивающем все стороны. Но, если разница выше, например, в этом году так получилось в Омске, то понятно, что это серьезный «звоночек» для компаний: вполне может быть, что кандидаты уже не готовы работать за те зарплаты, которые предлагает работодатель. Такая ситуация еще может быть вызвана тем, что соискатели понимают свою востребованность. Самый высокий конкурс на одно предложение для инженеров сегодня в Омске, Томске и Новосибирске: примерно четыре соискателя на предложение. Эти данные в пределах нормы, конкуренция с уклоном в сторону соискателей. Иркутск находится сразу за тройкой лидеров с конкурсом 3,5 человека на предложение. При этом в столице Приангарья одни из самых высоких зарплатных ожиданий и предложений. Первое в среднем составляет 58,3 тысячи рублей, второе – 50,6 тысячи рублей, более крупные суммы в обоих случаях зафиксированы только в Красноярске. – Когда на одно предложение претендуют менее четырех человек, то ситуацию можно назвать очень комфортной для соискателей: найти работу не сложно. Но, в Барнауле, Кемерово и Новокузнецке сегодня конкуренция среди соискателей еще ниже, – добавляет Елана Таращук. ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... headhunter

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