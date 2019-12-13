HeadHunter: юристы в Иркутске готовы работать лучше за высокую зарплату, а топ-менеджеры – за интересные задачи

Иркутск, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - HeadHunter провел опрос соискателей из Иркутска, чтобы выяснить, что мотивирует работать лучше разные группы кандидатов. Наиболее важной для мотивации является высокая зарплата, этот пункт отметили 50% респондентов.

Как сообщает пресс-служба компании, на втором месте – удобный график работы (33%) и большие возможности для карьеры (29%). Для 27% важны масштабные и интересные задачи, еще 27% указали, что их мотивируют официальное оформление и «белая» зарплата. Наименьшая доля опрошенных соискателей указала в качестве фактора мотивации наличие полиса ДМС и корпоративные мероприятия (по 2%). Среди прочего респонденты указывали в открытом поле такие вещи, как близость работы к дому, адекватность руководства, стабильность и другое.

Чаще, чем в остальных профобластях, высокой зарплате в качестве мотивации уделяют внимание представители сферы закупок и юристы (76% и 75% соответственно). Официальное оформление важно для 35% соискателей из добывающей сферы и сферы бухгалтерии. Масштабные и интересные задачи больше всего мотивируют топ-менеджеров (49%), а возможность карьерного роста – представителей туристической сферы (43%).

Оказалось, что заметно отличается мотивация у мужчин и женщин. Например, мужчин чаще, чем женщин, мотивирует высокая зарплата, карьерные возможности, масштабные задачи и профессионализм коллег. Женщин чаще, чем мужчин, мотивирует удобный график работы, официальное оформление, похвала и признание, комфортный офис и отсутствие привязки к офису.

Представителям рабочих профессий важнее, чем «белым воротничкам» (офисным работникам), удобный график работы, официальное оформление и дополнительные выходные дни. А вот офисному персоналу важны масштабные задачи, комфортное рабочее место и возможность работать удаленно.

Есть разница в мотивации кандидатов в зависимости от возраста. Так, более молодых соискателей чаще мотивирует удобный график работы, признание со стороны коллег и начальства, отсутствие привязки к офису и оплата обучения. В более старших возрастных группах возрастает важность масштаба задач, официального оформления и репутации компании.