HeadHunter: меньше четверти работающих жителей Приангарья довольны своей зарплатой

Иркутская область, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - HeadHunter опросил соискателей, чтобы выяснить, говорят ли они с начальством про повышение зарплаты, и что из этого выходит. Оказалось, что 77% работающих жителей Иркутской области не устраивает уровень их текущей заработной платы. Как сообщает пресс-служба HeadHunter, среди тех участников опроса, которые сейчас не трудоустроены, своей зарплатой на предыдущем месте работы были недовольны лишь 40%. – Доля недовольных своим ежемесячным доходом выше среди фрилансеров, а также среди «синих воротничков» (представителей рабочих специальностей). С точки зрения профессиональной принадлежности чаще всего зарплатой не удовлетворены медики и фармацевты, представители сферы безопасности, а также искусства и медиа. Тех, кого в целом устраивает зарплата, больше всего среди HR-специалистов, строителей и специалистов по недвижимости и среди юристов, – рассказывает руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Анна Осипова. Кроме того, 66% жителей Иркутской области признались, что им приходилось общаться с руководством на тему повышения заработной платы, причем в подавляющем большинстве случаев работники сами инициировали этот разговор. Из общего количества 42% респондентов аргументировали необходимость повысить зарплату тем, что добились определенных успехов в работе, 39% – что повысили свою квалификацию и приобрели новые навыки, 29% – что уже долго не было повышения. Еще 5% сообщили начальству, что им предложили работу в другой компании с более высокой зарплатой. И только 11% не приводили никаких доводов в пользу повышения оплаты труда. Положительного результата по итогам беседы удалось добиться лишь 55% из всех, кто решился обсудить увеличение заработной платы. – Как показал наш опрос, каждый второй – 54% – сталкивается с дискомфортом при обсуждении зарплаты с руководством, причем женщины испытывают неловкость чаще мужчин. Любопытно, что реже всего стесняются говорить о зарплате работники автомобильного бизнеса, а вот неловко обычно бывает представителям искусства и медиа, ИТ-отрасли и сферы добычи сырья, – добавляет Анна Осипова. Также, отмечают в HeadHunter, 61% жителей Иркутской области уверены, что работодатель должен повышать зарплату в зависимости от успехов сотрудников (это самый высокий показатель в стране), 28% – что это должно происходить ежегодно, 10% – несколько раз в год, 2% – реже одного раза в год. Эксперты HeadHunter рекомендуют начинать разговор с руководством о повышении зарплаты в трех случаях. Во-первых, после оценки, подведения итогов или заключения крупной сделки, во-вторых, при росте количества задач, в-третьих, при изменении должности. Кроме того, можно аргументировать актуальными данными о среднерыночной зарплате в отрасли. Лучшее время для подобного разговора – третий или четвертый квартал, так как именно в этот период идет планирование бюджета на следующий год. Как не надо просить повышения заработной платы: ни в коем случае не стоит апеллировать к личным обстоятельствам (ипотека, рождение ребенка и т.д.), опираться на сплетни («Иванову повысили, а мне нет?») или угрожать увольнением в случае отказа. Также стоит быть осторожнее, если в компании проходят сокращения и масштабное урезание расходов. – Помните, что говорить о повышении зарплаты стоит аккуратно и точно, опираясь на ваши реальные профессиональные заслуги, а не на потребности. Если встреча закончилась отказом, обязательно уточните: что вы можете сделать для того, чтобы ваша заработная плата увеличилась? И оговорите сроки, когда можно будет вернуться к этому вопросу, – отмечает Анна Осипова. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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