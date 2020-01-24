HeadHunter: почти 9 тысяч жителей Приангарья начали 2020 год с поиска новой работы

Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - С 1 по 13 января 2020 года свои резюме на сайте HeadHunter опубликовали и обновили почти 9 тысяч жителей Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба компании, чаще всего в этот период соискатели размещали резюме в профессиональных сферах «Продажи», «Транспорт, логистика», «Административный персонал», «Производство» и «Бухгалтерия». Распределение «новогодних» резюме отражает самые популярные профессиональные сферы в регионе: так, «Продажи» уже несколько лет лидируют по востребованности как среди соискателей, так и среди работодателей.

По данным аналитиков HeadHunter, среди тех жителей Иркутской области, которые решили сменить место работы в начале года, 49,8% – женщины. Каждый второй соискатель имеет больше шести лет опыта. Что касается возраста, то в 46% случаев это люди от 18 до 30 лет. Интересно, что 6% соискателей, опубликовавших и/или обновивших резюме в первые дни января, старше 50 лет.

– Наши исследования показывают, что в 2020 году сохранится высокий спрос на рабочий персонал, на производственные и на ИТ-специальности, а также на менеджеров по продажам. Поэтому тем, кто планирует в наступившем году сменить работу, стоит подумать об этих направлениях. При поиске важно рассматривать не только вакансии, аналогичные предыдущей должности – интересное предложение можно найти и в смежных сферах, тем более, сейчас очень востребованы специалисты-«многостаночники», например, химики, умеющие продавать, или программисты, умеющие писать простые и понятные широкой аудитории тексты, – поясняет руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Анна Осипова.