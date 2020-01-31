HeadHunter: почти две трети жителей Приангарья при устройстве на работу рассчитывают получить полис ДМС

Иркутская область, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Социальный пакет считается одним из самых привлекательных способов мотивации сотрудников – такой точки зрения придерживается каждый второй в Иркутской области. HeadHunter выяснил у жителей региона, что, на их взгляд, должно входить в состав соцпакета от работодателя.

Как сообщает пресс-служба компании, большинство жителей Иркутской области считают, что в социальный пакет от работодателя обязательно должны входить полис добровольного медицинского страхования (такой вариант выбрали 67% опрошенных), оплата проезда до работы (54%) и предоставление путевок на отдых для сотрудников и их семей (51%). Кстати, по последнему параметру регион занял второе место в стране, чаще на подобный бонус рассчитывают только жители Ханты-Мансийского автономного округа.

– Интересно, что в наличии ДМС чаще всего заинтересованы представители банков, специалисты по закупкам и специалисты сферы добычи сырья, реже всего – рабочий персонал, – отмечают в HeadHunter.

По данным аналитиков, 57% жителей Иркутской области признались, что при выборе нового места работы для них важно наличие социального пакета. Более того: иногда этот фактор «перевешивает» финансовую составляющую. Так, при наличии двух предложений о работе – с хорошим социальным пакетом и совсем без него, но с зарплатой на 25% выше – 38% жителей Иркутской области выбрали бы работу с соцпакетом и меньшей зарплатой. Второй вариант предпочли бы 46%.

– Несмотря на то, что социальный пакет важен для многих соискателей, сегодня его предлагает далеко не каждый работодатель. Лишь 23% россиян отметили, что в их компании используется такой способ мотивации, чаще всего это респонденты из сферы добычи сырья и ИТ, – комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Анна Осипова.