HeadHunter: самыми дорогими вакансиями января в Приангарье стали должности в горной промышленности

Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - ТОП-10 вакансий в Иркутской области с самой большой зарплатой в январе возглавили должности технолога-обогатителя – работать надо в золотодобывающей компании в Латинской Америке – и начальника горного участка в Бодайбо. Предлагается от 250 тысяч рублей в месяц на руки, сообщает HeadHunter.

Тройку самых дорогих предложений замкнула вакансия директора по развитию розничной сети. Там на руки обещают выдавать от 35 до 500 тысяч рублей.

Также в ТОП-10 в январе вошли предложения для руководителя проекта в сфере энергетики (от 200 тысяч рублей до вычета налогов), две должности агентов по продаже недвижимости (от 80 до 300 и от 150 тысяч рублей на руки соответственно). Оператору процессора Коматсу РС 220 предлагали заработать от 100 до 250 тысяч, менеджеру по логистике и продажам – от 150 до 200 тысяч рублей.

Кроме того, в топ-10 вакансий января с самыми высокими зарплатами вошли предложения для стоматолога хирурга-имплантолога (от 150 тысяч рублей в месяц) и директора сети магазинов (до 200 тысяч рублей).