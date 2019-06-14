HeadHunter: в Иркутске работу в сфере здравоохранения ищут более пяти тысяч человек

Иркутск, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - День медицинского работника является профессиональным праздником более чем для пяти тысяч соискателей, живущих в Иркутске.

Из них 22% приходится на медицинских представителей, 16% – младший и средний медперсонал, лечащие врачи составляют 10% среди самых популярных специализаций в резюме, сообщает HeadHunter.

Работодатели чаще всего ищут лечащих врачей (35% от общего количества размещенных вакансий), врачей-экспертов (26%), младший и средний медперсонал (21%).

В среднем работодатели Иркутска готовы платить врачам 50 тысяч 600 рублей (среднее ожидаемое вознаграждение – от 50 тысяч до 75 тысяч рублей), младшему и среднему медицинскому персоналу – 30 тысяч (ожидания – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей), фармацевтам – 39 тысяч 600 рублей (ожидания – от 25 тысяч до 40 тысяч рублей).

Высокий уровень конкуренции среди работодателей за персонал стал причиной того, что сегодня медики не боятся остаться без работы: у представителей этой сферы высокая уверенность в быстром трудоустройстве и низкая готовность идти на уступки и снижать свои зарплатные ожидания. В целом, сотрудники медицинской сферы практически не опасаются сокращений и довольно комфортно ощущают себя на рынке труда, отмечают аналитики.