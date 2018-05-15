HeadHunter: в Иркутске вдвое выросло число вакансий для фрилансеров

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Число вакансий для фрилансеров в Иркутске за четыре месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого, выросло на 50%. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter.

На этой неделе в России отмечался День фрилансера. Несмотря на то, что здесь подобный формат занятости не столь распространен, как за рубежом, с каждым годом количество фрилансеров увеличивается. Аналитики HeadHunter проанализировали рынок труда в Иркутске и выяснили, в каких профобластях чаще встречаются предложения о временной/проектной работе.

Отмечено, что больше всего предложений о работе открыто для фрилансеров из сферы строительства, информационных технологий, интернета, и маркетологов. Наиболее востребованы у работодателей на временных позициях программисты и разработчики, сварщики, тайные покупатели, дизайнеры. Нередко на проектную работу требуются хореографы, тренеры, художники, репетиторы и преподаватели английского. Незадолго до летних каникул такие предложения встречаются все чаще.

По данным аналитиков, в привлечении временных специалистов чаще всего были заинтересованы представители отраслей: розничной торговли, услуг для бизнеса и образовательных учреждений. Также можно найти вакансии от компаний, которые ведут свою деятельность в области маркетинга, рекламы, продюсирования, BTL, дизайна и PR.

Если говорить о требованиях к опыту работы соискателей, 37% позиций предполагают наличие трудового стажа у соискателей от года до трех лет, 35% – без опыта работы.

В среднем на сайте HeadHunter в этом году фрилансерам предлагают 30 тысяч рублей в месяц. Минимальный показатель составил 5 тысяч, максимальный – 105 тысяч рублей.

К слову, в числе ключевых навыков, которые указаны в резюме соискателей с упоминанием проектной/временной занятости, чаще всего встречаются владение ПК, английским языком, Adobe Photoshop, а также работа в команде, организаторские навыки и грамотная речь.