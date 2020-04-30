HeadHunter: в Иркутской области в апреле искали работу почти 20 тысяч человек

Иркутская область, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Аналитики сайта по поиску работы и сотрудников HeadHunter выяснили, какую работу в апреле жители Иркутской области искали чаще всего. Выяснилось, что с начала месяца на портале создано или обновлено почти 20 тысяч резюме.

Как сообщает пресс-служба HeadHunter, самыми востребованными вакансиями у соискателей региона стали предложения для бухгалтеров – более трех тысяч запросов. На второй строчке по популярности водители – (почти три тысячи запросов), на третьей – представители сферы продаж: продавцы розницы, менеджеры по работе с клиентами, торговые представители и т.д. (более 1,5 тысяч запросов).

Высокую активность в этот период проявляли и курьеры (почти тысяча запросов). Также в топ 10 по количеству запросов соискателей за последний месяц вошли: администраторы, юристы, дизайнеры, кладовщики, грузчики, системные администраторы.

– Кроме вакансий ряд соискателей с помощью поисковой строки искали предложения от конкретных работодателей, например, «слата», «фармасинтез». Довольно часто кандидатов интересуют вакансии с определенным режимом работы или типом оплаты. Например, «удалённая работа» (свыше пятисот запросов) или «подработка» (почти тысяча запросов), – прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Асель Сейлова.