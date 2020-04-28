HeadHunter: в Сибири в марте 2020 года на пике была потребность в медиках, в Приангарье – в продажниках

Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - HeadHunter проанализировал, как работодатели и соискатели СФО переживают «коронакризис». Как оказалось, в Иркутской области, в отличие от большинства регионов Сибири, наиболее высока потребность в продажниках, рассказали представители HeadHunter на пресс-конференции 28 марта. В целом этой весной уровень конкуренции – соотношение резюме и вакансий – в Сибири был умеренным. В марте и апреле он практически во всех регионах СФО составлял 5-6 резюме на вакансию. Исключение составила Омская область, где этот индекс весь март держался на отметке 7-7,4, и только в первую неделю апреля снизился до 6,9. В Иркутской области на 6 апреля уровень конкуренции составлял 5,6 резюме, при этом аналитики отметили незначительное снижение показателя. С учетом пандемии коронавируса в России в целом и в Сибири в частности сильно изменилась структура вакансий. Наблюдается всплеск потребности в медицинских кадрах, водителях, курьерах. За счет этих отраслей наблюдается аномальный пик вакансий. – Безусловно, мартовские события в динамике мы увидим не сию минуту. В первых числах мая у нас появятся данные по апрелю. По разным регионам картина будет отличаться, потому что мы очень по-разному реагируем на все. Ситуацию на рынке будет видно примерно в мае, – отметила директор HeadHunter Сибирь Екатерина Дегтярева. Динамика резюме, по данным аналитиков HeadHunter, пока что практически полностью повторяет показатели предыдущего кризисного периода – 2014-2015 годы. В графике есть традиционные для рынка падения в мае и декабре – это связано с новогодними и весенними праздниками. В целом же картина почти идентична, только к марту 2020 года наблюдается спад. В ТОП-10 профобластей по количеству вакансий в Иркутской области лидируют продажи, 22% от общего количества предложений. На втором месте – рабочий персонал (17%), на третьем – строительство (16%). Также в десятку профессиональных областей, где есть потребность в кадрах, входят такие сферы, как производство, транспорт, ИТ, добыча сырья, банковское и бухгалтерское дела. В отличие от других регионов Сибири, в Иркутской области сравнительно невысока потребность в медицинских кадрах – доля таких предложений составляет всего 9% от общего количества. Что касается резюме, то здесь тоже на первом месте по популярности – продажи (19%). В первую тройку по количеству соискателей входят также сферы «Начало карьеры» и «Транспорт», их доля – 14 и 11% соответственно. Менее 10% от общего объема резюме – в областях производства, бухгалтерии, ИТ, строительства, наименее популярны сферы «Рабочий персонал» и «Добыча сырья». – По Иркутской области в лидерах – продажи. Это не самый большой всплеск предложений: прибавление незначительное. Предложения больше связаны с бизнесом, который осуществляет доставку, продажу в интернете. В марте прошлого года больший спрос был на рабочий персонал. Сейчас много предложений для водителей такси, водителей-курьеров. В этой категории зашиты такие предложения были по Иркутску в марте, – прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Асель Сейлова. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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