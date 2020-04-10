ИГУ вдвое снизил плату за общежития

Иркутск, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет вдвое снизил плату за наем в общежитиях всем своим студентам.

Эта мера принята в связи с эпидемиологической обстановкой в стране и для того чтобы сократить финансовую нагрузку на студентов, сообщает пресс-служба вуза.

Кроме того, как и раньше, студенты ИГУ могут воспользоваться перерасчетом стоимости коммунальных услуг и таким образом не платить за общежитие во время своего отсутствия. Также в ИГУ создан отдельный канал связи студентов со всеми подразделениями университета. Сделано это для того, чтобы в режиме самоизоляции студенты могли дистанционно получить справки об обучении, о составе семьи (для проживающих в общежитии), о доходах обучающегося.

Отметим, что на период действия мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции часть студентов выехали из общежитий. В связи с этим министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сказал, что министерство «...полагает целесообразным рассмотреть вопрос о снижении платы за наем и платы за коммунальные услуги с обучающихся или о переносе уже оплаченного периода проживания на последующий период проживания в общежитии».