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11.01.2019

Инвестпотенциал Иркутской области презентуют в Австрии за 1,8 миллиона рублей

Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Делегация Иркутской области презентует инвестиционный потенциал региона в городе Вена Австрийской Республики с 12 по 15 января, сообщается на сайте госзакупок.

Изначально на эти цели планировалось выделить 2 072 000 рублей из бюджета Иркутской области. По итогам электронного аукциона сумма была уменьшена до 1 833 720 рублей. Победителем торгов признано ООО "Центр международных связей", с которым министерство экономического развития Приангарья заключило контракт о проведении мероприятия.

В перечень услуг по договору входит:

  • разработка фирменного стиля и деловой программы мероприятия,
  • аренда необходимого оборудования,
  • услуги профессиональных переводчиков,
  • проведение деловых встреч и переговоров,
  • разработка и изготовление раздаточного материала (бейджей, ручек, пакетов, блокнотов, сувенирных игрушек, брошюр об Иркутской области),
  • транспортное обслуживание делегации в Вене,
  • перевод и озвучка видеофильма об Иркутской области на немецкий язык,
  • бронирование номеров в гостиницах,
  • визовая поддержка для членов делегации.

Известно, что на торги было подано три заявки, каждая из которых признана соответствующей требованиям аукционной документации. Выигравшее аукцион  ООО "Центр международных связей" зарегистрировано в Тюменской области и имеет большой опыт в организации и проведении презентаций, выставок, форумов и других мероприятий (180 заключенных контрактов).

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