Инвестпотенциал Иркутской области презентуют в Австрии за 1,8 миллиона рублей

Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Делегация Иркутской области презентует инвестиционный потенциал региона в городе Вена Австрийской Республики с 12 по 15 января, сообщается на сайте госзакупок.

Изначально на эти цели планировалось выделить 2 072 000 рублей из бюджета Иркутской области. По итогам электронного аукциона сумма была уменьшена до 1 833 720 рублей. Победителем торгов признано ООО "Центр международных связей", с которым министерство экономического развития Приангарья заключило контракт о проведении мероприятия.



В перечень услуг по договору входит:

разработка фирменного стиля и деловой программы мероприятия,

аренда необходимого оборудования,

услуги профессиональных переводчиков,

проведение деловых встреч и переговоров,

разработка и изготовление раздаточного материала (бейджей, ручек, пакетов, блокнотов, сувенирных игрушек, брошюр об Иркутской области),

транспортное обслуживание делегации в Вене,

перевод и озвучка видеофильма об Иркутской области на немецкий язык,

бронирование номеров в гостиницах,

визовая поддержка для членов делегации.

Известно, что на торги было подано три заявки, каждая из которых признана соответствующей требованиям аукционной документации. Выигравшее аукцион ООО "Центр международных связей" зарегистрировано в Тюменской области и имеет большой опыт в организации и проведении презентаций, выставок, форумов и других мероприятий (180 заключенных контрактов).