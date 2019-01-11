|Деньги
|11.01.2019
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Инвестпотенциал Иркутской области презентуют в Австрии за 1,8 миллиона рублей
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Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Делегация Иркутской области презентует инвестиционный потенциал региона в городе Вена Австрийской Республики с 12 по 15 января, сообщается на сайте госзакупок.
Изначально на эти цели планировалось выделить 2 072 000 рублей из бюджета Иркутской области. По итогам электронного аукциона сумма была уменьшена до 1 833 720 рублей. Победителем торгов признано ООО "Центр международных связей", с которым министерство экономического развития Приангарья заключило контракт о проведении мероприятия.
Известно, что на торги было подано три заявки, каждая из которых признана соответствующей требованиям аукционной документации. Выигравшее аукцион ООО "Центр международных связей"
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