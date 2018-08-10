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09.08.2018

Инженер вагонного депо в Тайшете обманным путем получила 100 тысяч рублей

Тайшет, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Инженер вагонного депо в Тайшете путем мошенничества получила 100 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, Тайшетским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении ведущего инженера по снабжению Вагонного ремонтного депо Тайшет АО «ВРК-1» Е. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Как установлено в ходе судебного заседания, в октябре и ноябре 2016 года женщина, используя свое служебное положение, составила подложные документы о якобы приобретении для нужд предприятия материальных ценностей, которые фактически не приобретались, и на основании этих документов похитила принадлежащие депо денежные средства в размере 100 тысяч рублей.

За совершение этих преступлений суд назначил ей наказание в виде двух лет трех месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком в два года. Также суд в полном объеме удовлетворил исковые требования АО «ВРК-1» о взыскании с осужденной суммы похищенных ею денежных средств.

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