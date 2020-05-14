Ирина Синцова: увеличено пособие родителям в декрете, потерявшим работу из-за коронавируса

Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Президент Владимир Путин 11 мая предложил пакет мер поддержки граждан – прежде всего, семей с детьми, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. «Единая Россия» оперативно подготовила и внесла поправки в законодательство, увеличивающие минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, сообщает пресс-служба партии.

– Более 19 тысяч семей в Иркутской области будут рады тому, что «Единая Россия» внесла поправки, согласно которым увеличено ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля. Теперь пособия на первого и второго ребенка уравнялись – это справедливо, – рассказала региональный координатор федерального партийного проекта партии «Единая страна – доступная среда» Ирина Синцова.

Парламентарий отметила, что в Иркутской области эти денежные средства умножаются на коэффициент.

– Семьи, проживающие на южных территориях, получат на первого ребенка 8101 рубль и столько же на второго. А семьи, проживающие в северных территориях – 8771 рубль. Также увеличено пособие в период декретного отпуска родителям, которые потеряли работу в период с начала введения в стране режима всеобщей самоизоляции с 6 тысяч рублей до 13503 рублей. Выплаты можно будет получить по заявлению на портале «Госуслуги» с 1 июня, – сказала член регионального политического совета Ирина Синцова.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Госдума планирует рассмотреть поправки и принять их в конце следующей недели – 21 и 22 мая.