ТЕМЫ
Архив
< Май 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Финансовые новости Иркутской области
14.05.2020

Ирина Синцова: увеличено пособие родителям в декрете, потерявшим работу из-за коронавируса

Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Президент Владимир Путин 11 мая  предложил пакет мер поддержки граждан – прежде всего, семей с детьми, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. «Единая Россия» оперативно подготовила и внесла поправки в законодательство, увеличивающие минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, сообщает пресс-служба партии.

– Более 19 тысяч семей в Иркутской области будут рады тому, что «Единая Россия» внесла поправки, согласно которым увеличено ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля. Теперь пособия на первого и второго ребенка уравнялись – это справедливо, – рассказала региональный координатор федерального партийного проекта партии «Единая страна – доступная среда» Ирина Синцова.

Парламентарий отметила, что в Иркутской области эти денежные средства умножаются на коэффициент.

– Семьи, проживающие на южных территориях, получат на первого ребенка 8101 рубль и столько же на второго. А семьи, проживающие в северных территориях – 8771 рубль. Также увеличено пособие в период декретного отпуска родителям, которые потеряли работу в период с начала введения в стране режима всеобщей самоизоляции с 6 тысяч рублей до 13503 рублей. Выплаты можно будет получить по заявлению на портале «Госуслуги» с 1 июня, – сказала член регионального политического совета Ирина Синцова.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Госдума планирует рассмотреть поправки и принять их в конце следующей недели – 21 и 22 мая.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Деньги»:
В Иркутской области к апрелю выявили 75 фальшивых банкнот номиналом 5 тысяч рублей15.05.2020
-75-5-
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - За первые три месяца 2020 года на территории Иркутской области выявили 75 фальшивых банкнот. Это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе отделения Иркутск Банка России.
СМИ: решение о выплатах 10 тысяч рублей семьям с детьми будут принимать в течение пяти дней15.05.2020
Москва, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Правительство России утвердило правила оказания материальной помощи на сумму 10 тысяч рублей семьям с детьми. Об этом пишет «Афанасий бизнес».
Братчанина будут судить за взятку сотруднику ГИБДД14.05.2020
2020-05-14-07-24-02
Братск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Следственным отделом по Братску СУ СК РФ по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 УК РФ – покушение на дачу взятки должностному лицу.
Ирина Синцова: увеличено пособие родителям в декрете, потерявшим работу из-за коронавируса14.05.2020
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Президент Владимир Путин 11 мая  предложил пакет мер поддержки граждан – прежде всего, семей с детьми, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. «Единая Россия» оперативно подготовила и внесла поправки в законодательство, увеличивающие минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, сообщает пресс-служба партии.
Tele2 предлагает абонентам Приангарья объединяться онлайн и платить меньше за связь14.05.2020
tele2-
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 предлагает абонентам  в Иркутской области собираться в группы и получать за это скидку на абонентскую плату для каждого номера. Все участники могут выбрать разные тарифные планы и сократить ежемесячные платежи за сотовую связь на 15%. Об этом сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
В Иркутской области дополнительные выплаты положены более чем полумиллиону детей13.05.2020
2020-05-13-05-29-34
Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по оценкам ПФР, на президентские выплаты, объявленные 11 мая как поддержка на фоне распространения коронавируса, могут претендовать больше 542 тысяч детей от 0 до 16 лет. Об этом 13 мая на пресс-конференции сообщила управляющий отделением ПФР по Иркутской области Надежда Козлова.
К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд09.05.2020
Москва, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает новый вклад «Помню. Горжусь» и удваивает благотворительные отчисления в фонд «Память поколений».
«Ростелеком» предлагает сибирским предпринимателям все тарифы «Вызов» за один рубль09.05.2020
2020-05-09-00-52-15
СФО, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» предлагает сибирским корпоративным пользователям мобильной связи других операторов до 31 мая 2020 года подключиться к любому тарифному плану линейки «Вызов» и получить тариф с абонентской платой 1 рубль на три месяца.
В Иркутской области начали помогать людям, оставшимся без работы из-за коронавируса08.05.2020
2020-05-08-09-43-05
Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области началась реализация мер поддержки граждан, временно оставшихся без работы. Они будут заняты на общественных работах, в том числе по благоустройству, озеленению городов и поселков, проведению сезонных ремонтов.
Сколько в Иркутской области зарабатывает стропальщик? Обзор зарплатных предложений08.05.2020
2020-05-08-06-31-36
Иркутск, 08.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». В очередном обзоре мы решили рассказать о профессии стропальщика. В апреле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru удалось найти более 50 вакансий для таких рабочих.
Федеральные гранты почти на 18 миллионов рублей выиграли представители молодежи Приангарья07.05.2020
-18-
Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Росмолодежи подвели итоги и определили победителей всероссийского конкурса молодежных проектов. Общая сумма привлеченных в Иркутскую область грантов составила 17,7 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на министерство по молодежной политике региона.
Уголовная ответственность грозит иркутянину за невыплату многомиллионного долга по кредиту06.05.2020
2020-05-06-09-46-05
Иркутск, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В отношении жителя Иркутска возбуждено уголовное дело за уклонение от погашения кредиторской задолженности в размере 150 млн рублей.
HeadHunter: в Иркутской области в апреле искали работу почти 20 тысяч человек03.05.2020
headhunter-20-
Иркутская область, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Аналитики сайта по поиску работы и сотрудников HeadHunter выяснили, какую работу в апреле жители Иркутской области искали чаще всего. Выяснилось, что с начала месяца на портале создано или обновлено почти 20 тысяч резюме.
Сколько в Иркутской области зарабатывает копирайтер? Обзор зарплатных предложений01.05.2020
2020-05-01-13-46-00
Иркутск, 01.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». В очередном обзоре мы решили обратиться к вопросам школьного образования и рассказать о профессии копирайтера. В апреле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru удалось найти около трех десятков вакансий. Каков заработок копирайтера в Иркутской области?
«Кредитные каникулы» в деле: пользуется ли спросом в Иркутской области «коронавирусная» отсрочка30.04.2020
2020-04-30-07-32-01
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В начале апреля в России вступил в силу закон о «кредитных каникулах» как для физических лиц, так и для бизнеса. Отсрочка платежей декларируется как мера поддержки заёмщикам, уровень дохода которых резко сократился на фоне пандемии коронавируса и последовавших из-за неё ограничений. Насколько востребованными оказались «каникулы» в Иркутской области – в материале Телеинформа.
В Иркутской области намерены взыскивать затраты на тушение лесных пожаров с виновников возгораний29.04.2020
2020-04-29-08-30-31
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С виновников возникновения лесных пожаров в Приангарье будут взыскивать затраты на их тушение. Об этом заявил и.о. министра лесного комплекса региона Дмитрий Петренев, сообщает пресс-служба регправительства.
HeadHunter: в Сибири в марте 2020 года на пике была потребность в медиках, в Приангарье – в продажниках28.04.2020
headhunter-2020-
Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - HeadHunter проанализировал, как работодатели и соискатели СФО переживают «коронакризис». Как оказалось, в Иркутской области, в отличие от большинства регионов Сибири, наиболее высока потребность в продажниках, рассказали представители HeadHunter на пресс-конференции 28 марта.
Лже-сотрудники банка похитили у двух жительниц иркутского микрорайона Зеленый 120 тысяч рублей28.04.2020
-120-
Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Лже-сотрудники банка похитили у двух жительниц иркутского микрорайона Зеленый 120 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
С 27 апреля стартовала выплата социальных пособий за май в Иркутской области27.04.2020
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 27 апреля начнется выплата социальных пособий за май, сообщает пресс-служба губернатора.
Арбитражный суд Иркутской области оштрафовал московское «Первое коллекторское бюро»27.04.2020
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Иркутской области по итогам проверки НАО «Первое коллекторское бюро», числящегося в государственном реестре коллекторских агентств, оштрафовал организацию на 70 тысяч рублей.
Усольский суд оштрафовал нарушителя режима самоизоляции на 15 тысяч рублей27.04.2020
-15-
Усолье-Сибирское, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Приангарье с начала действия режима самоизоляции к административной ответственности привлечено 30 нарушителей, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Власти Приангарья пообещали поддержку оставшимся без работы жителям региона, получавшим «серую» зарплату24.04.2020
2020-04-24-09-04-17
Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев пообещал поддержку жителям региона, которые получали «серую» зарплату и остались без работы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Сколько в Иркутской области зарабатывает пилот? Обзор зарплатных предложений24.04.2020
2020-04-24-08-26-31
Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». В очередном обзоре мы расскажем о зарплатах и вакансиях для пилотов. В марте-апреле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось более десятка вакансий.
Услуги ЖКХ онлайн оплачивают 83% клиентов Сбербанка24.04.2020
Москва, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Клиенты Сбербанка стали значительно чаще оплачивать жилищно-коммунальные услуги дистанционно не выходя из дома. Доля таких платежей достигла 83% (год назад – 73%) от общего объема транзакций за ЖКХ, сообщает пресс-служба банка.
В Приангарье предлагают выплачивать пособия по безработице самозанятым и индивидуальным предпринимателям23.04.2020
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат ЗС Иркутской области Ольга Носенко 22 апреля на профильном штабе при региональном парламенте предложила на время пандемии COVID-19 выплачивать пособия по безработице индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам.
В Иркутской области ежеквартальные соцпособия на детей решили выплатить в апреле23.04.2020
2020-04-23-03-24-42
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Ежеквартальные социальные пособия на ребёнка в Иркутской области будут выплачены уже в апреле. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Одна из управляющих компаний Иркутска задерживала зарплату работникам22.04.2020
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске УК «Квартал» задерживала заработную плату своим работникам.
Сбербанк отменяет комиссию за досрочный перевыпуск дебетовых и кредитных карт22.04.2020
Москва, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк до 1 июня 2020 года отменяет комиссию за досрочный перевыпуск дебетовых и кредитных карт. Это решение принято в целях поддержки клиентов в период пандемии COVID-19.
В Приангарье к 1 апреля просроченная задолженность по зарплатам превысила 8 миллионов рублей22.04.2020
-1-8-
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Суммарная просроченная задолженность по зарплате в Иркутской области по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 апреля 2020 года составила 8 млн 47 тысяч рублей, сообщает Иркутскстат. Учитывались данные, полученные от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства.
Житель Чунского района выплатил алименты под угрозой ограничения в водительских правах21.04.2020
Чунский район, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель поселка Чунский Чунского района задолжал ребенку более 50 тысяч рублей по алиментам. Тогда его ограничили в праве управления транспортными средствами.
Сбербанк в Иркутской области выдал первые кредиты на зарплату под 0%21.04.2020
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка в Иркутской области выдал первые 20 кредитов под 0% на зарплату по государственной программе. Общий объем выданных беспроцентных целевых займов составил более 22 миллионов рублей.
Иркутскстат: в этом году жители Приангарья стали покупать больше непродовольственных товаров21.04.2020
2020-04-21-04-20-03
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - За первый квартал 2020 года жителям Приангарья было продано товаров на 99,2 млрд рублей, оборот общественного питания составил 4,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост соответственно на 5,5% и 2,0%, сообщает Иркутскстат.
Игрокам и работникам иркутского ФК «Зенит» выплатили 12-миллионный долг по зарплате21.04.2020
2020-04-21-03-25-34
Иркутск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске руководство футбольного клуба «Зенит» задолжало игрокам и работникам более 12,5 млн рублей зарплаты.
Индивидуальные предприниматели могут получить кредит в Сбербанке на заработную плату под 0%21.04.2020
Москва, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запускает массовый прием заявок на кредиты для индивидуальных предпринимателей на заработную плату под 0%. Эта программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения COVID-19.
Сколько в Иркутской области зарабатывает учитель истории? Обзор зарплатных предложений17.04.2020
2020-04-17-08-56-44
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». В очередном обзоре мы решили обратиться к вопросам школьного образования и рассказать о профессии учителя истории. В апреле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru удалось найти три десятка соответствующих предложений.
Читать все новости раздела «Деньги»
Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)